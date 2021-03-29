Против политолога Болкунца в Минске завели дело - Венедиктов дал ему совет









Дмитрий Болкунец – уроженец Слонима, экономист, политолог, автор материалов, посвященных белорусской тематике, в различных СМИ, в том числе «Газета.ру», «Свободная пресса», Forbes, «Эхо Москвы».





Уголовное дело возбудила Генпрокуратура Беларуси, поводом стала нелестная характеристика, которую политолог дал Александру Лукашенко на YouTube-канале Balaganoff.





Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции ответил на вопрос, по его мнению, выдаст ли Россия Дмитрия Болкунца официальному Минску. Приводим этот диалог.





― Понятия не имею вообще.





― А если выдадут, могут быть какие-то последствия для России – новые санкции и так далее?





― Нет, не могут быть. Между Россией и Беларусью с учетом Союза есть международные договоры о выдаче. Их надо смотреть. Но я бы не рекомендовал. Имею в виду Дмитрию Болкунцу оставаться в Российской Федерации долго. Я скажу мягко. Лучше не надо.





― А у него есть возможности не оставаться?





― Он может уехать в Польшу, в Литву, как уезжают многие. Он что, привязанный что ли?





― Но это достаточно трудно сейчас куда бы то ни было уехать.





― Но труднее сидеть на Окрестина в Минске.



