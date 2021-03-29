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Против политолога Болкунца в Минске завели дело - Венедиктов дал ему совет

29.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». Сам он живет в России.



Дмитрий Болкунец – уроженец Слонима, экономист, политолог, автор материалов, посвященных белорусской тематике, в различных СМИ, в том числе «Газета.ру», «Свободная пресса», Forbes, «Эхо Москвы». 

Уголовное дело возбудила Генпрокуратура Беларуси, поводом стала нелестная характеристика, которую политолог дал Александру Лукашенко на YouTube-канале Balaganoff.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции ответил на вопрос, по его мнению, выдаст ли Россия Дмитрия Болкунца официальному Минску. Приводим этот диалог.

― Понятия не имею вообще.

― А если выдадут, могут быть какие-то последствия для России – новые санкции и так далее?

― Нет, не могут быть. Между Россией и Беларусью с учетом Союза есть международные договоры о выдаче. Их надо смотреть. Но я бы не рекомендовал. Имею в виду Дмитрию Болкунцу оставаться в Российской Федерации долго. Я скажу мягко. Лучше не надо.

― А у него есть возможности не оставаться?

― Он может уехать в Польшу, в Литву, как уезжают многие. Он что, привязанный что ли?

― Но это достаточно трудно сейчас куда бы то ни было уехать.

― Но труднее сидеть на Окрестина в Минске.

Напомним, ранее в России по требованию из Минска уже были арестованы сбежавшие из Беларуси участники протеста - сейчас решается вопрос об их экстрадиции.
 
Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». Сам он живет в России.
 
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