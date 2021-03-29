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Пенсионерки, врач и многодетная мама: женщин судили за попытку украсить парк ко Дню Воли

29.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неделю ареста получила врач-педиатр, а трем пенсионеркам дали штрафы. Многодетную мать еще ждет суд.

Сотрудники уголовного розыска Кобринского РОВД задержали женщин 24 марта после 23 часов в парке. С момента задержания до обеда 26 марта кобринчанки были в изоляторе.

В суде женщин обвинили в распространении бело-красно-белых лент и листовок. Кроме того, милиционеры изъяли у женщин пакет бумажных цилиндров белого цвета с красной полосой.

Задержанные в суде пояснили, что хотели украсить парк в канун Дня Воли.

Судья Вадим Зданович наказал 7 сутками ареста доктора-педиатра Юлию Рафалович. А трое пенсионерок получили штрафы 10 базовых величин – Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум, передает novychas.by.

Врач-педиатр Юлия Рафалович просила судью отсрочить наказание в связи со служебной необходимостью. Но судья не удовлетворил ее ходатайство и врача отправили отбывать наказание.

Среди задержанных 24 марта была и многодетная мать Марина Жук. Но ее после составления протокола освободили и будут судить позже.
 
 
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Неделю ареста получила врач-педиатр, а трем пенсионеркам дали штрафы. Многодетную мать еще ждет суд.
 
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