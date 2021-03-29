Новинки Xiaomi утекли в сеть до презентации

Источник материала: Onliner Сегодня через несколько часов должна состояться масштабная презентация новых смартфонов Xiaomi. Компания пообещала ужаться по времени и не выйти за рамки 4-часовой презентации. Однако практически вся важная информация о новых смартфонах серии Mi 11 уже утекла в сеть.

Во-первых, они появились на рендерах. На том, что находится под заголовком заметки в центре, расположен смартфон Mi 11 Ultra. Справа от него — Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G, слева — Mi 11 и Mi 11i. Говорят, что последний — это, по сути, переименованный Redmi K40 Pro+.

Судя по рендеру модуля камеры Mi 11 Ultra, у него будет перископный объектив, что обеспечит 120-кратный, но гибридный зум. Основной датчик камеры — Samsung ISOCELL GN2 с разрешением 50 Мп. Второй датчик на 13 Мп оборудован сверхширокоугольным объективом. Третий — это датчик на 8 Мп с телеобъективом и 5-кратным оптическим зумом. Оптическая стабилизация будет у всех камер.

Справа от камер располагается дополнительный экран, который будет в таком включенном состоянии находиться постоянно.





Что касается характеристик Mi 11 Ultra, то смартфон будет работать на Snapdragon 888, у него будет OLED-дисплей с диагональю 6,81 дюйма, частотой обновления в 120 Гц и разрешением в 3200×1440 пикселей. Заявлена поддержка MEMC и HDR10+. Под поверхностью экрана расположится сканер отпечатков пальцев.

Из интересного новинка получит стереофонические динамики Harman Kardon, защиту от пыли и влаги IP68, аккумулятор на 5000 мАч.

Mi 11 Ultra будет продаваться за $855 (8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти), за $915 (12/256 ГБ) и за $1070 (16/256 ГБ).

Публикация будет дополнена после официального релиза устройств.