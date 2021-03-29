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На Долгиновском тракте Renault, двигаясь задним ходом, сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Утром в Минске легковушка сбила женщину. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
Как
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для осмотра.
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В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для осмотра.
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