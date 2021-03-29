На Долгиновском тракте Renault, двигаясь задним ходом, сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Утром в Минске легковушка сбила женщину. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в ГАИ, 27-летний водитель Renault при движении задним ходом по местному проезду дома № 152 на Долгиновском тракте сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для осмотра.

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