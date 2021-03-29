Дом на острове. В Канаде супруги построили полностью автономное жилье со всеми удобствами

Источник материала: Tut.by

Бывает так, что на воплощение мечты о собственном доме уходит более 10 лет. Супруги Донна Крид и Оливер Герлинг, побывав на острове Манитулин на озере Гурон (Канада) 15 лет назад, купили там участок. Некоторое время пара проводила там каникулы, разбив палаточный лагерь. Как пишет zaggo.ru, лишь спустя много лет они решились на строительство дома со всеми удобствами. Препятствием не стал даже тот факт, что на острове нет ни электричества, ни газа.



Фото: Solares Architecture

Проектирование и строительство дома супруги доверили команде Solares Architecture, известной в Торонто экологичным подходом. Поскольку на острове нет ни газа, ни электричества, автономность дома была острой необходимостью. Нанятая компания как раз специализировалась на решении подобных задач.



Фото: Solares Architecture

Каркасная конструкция базируется на утепленном фундаменте, который заглублен на 1,2 м и возвышается над землей на 0,6 м из-за влажности почв. В конструкции стен использована жесткая изоляционная плита из пенополистирола (EPS). В качестве наружной обшивки — древесина сосны.



Фото: Solares Architecture

Солнечные батареи, установленные на крыше, собирают энергию. Основной источник отопления — газовый котел, работающий на пропане (который раз в год закачивается в подземный газгольдер). По всему дому смонтирована система напольного отопления. Дополнительным источником тепла служит печь-камин в гостиной. В качестве резервного источника питания выступает газовый генератор. «В Канаде трудно выжить, используя лишь энергию солнца, — объясняет главный архитектор проекта Кристин Лолли. — В этой стране ты почти всегда зависишь от топлива». Герметичность стеновых и кровельных конструкций и качественная изоляция повышают энергоэффективность дома, так что затрачиваемая энергия не пропадает даром.



Фото: Solares Architecture

С большим количеством солнечного света, проникающего летом через окна на юго-западной стороне, внутри могло быть слишком душно. Чтобы избежать этого, ведущий архитектор Элиза Снайдер спроектировала огромную остекленную веранду с шикарным видом на озеро.



Фото: Solares Architecture

Снаружи дом обшит сосновой доской местного производства, кровля дома — стальная. При строительстве была продумана система сбора дождевой воды — осадки с кровли собираются в накопители.



Фото: Solares Architecture

Кондиционера в доме нет, так как на острове не бывает настолько жарко. Хозяева хотели ощущать лето в максимальной близости с природой, поэтому в это время года для них важно держать двери и окна открытыми.



Фото: Solares Architecture

Большинство материалов, использованных в отделке, были куплены в местных магазинах. Исключением стали энергоэффективные окна, заказанные из Торонто.