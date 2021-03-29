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Беларусь просит экстрадировать из России администратора телеграм-чата из Лиды
Источник материала: Tut.by
Чуть менее чем две недели назад мы
Так, по словам начальника международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаила Вавуло, буквально на днях в Генеральную прокуратуру были направлены документы «о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений».
Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько «деструктивных телеграм-каналов», где «с целью дестабилизации обстановки в стране» размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, а также «склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок».
Как отмечает Михаил Вавуло, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
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Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько «деструктивных телеграм-каналов».
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