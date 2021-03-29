|
Экстренная массовая эвакуация: в бане «Серебрянка» произошло ЧП
Источник материала: Навiны
Нештатная ситуация произошла накануне вечером в столичном ФОКе «Серебрянка» (проспект Рокоссовского, 44).
Как сообщили в МЧС, в «результате неосторожного обращения с химическими веществами (коагулянт и хлор) при проведении работ по обслуживанию дозирующей станции в помещении водоподготовки работником ООО «АкваИнтерКом» произошла химическая реакции с выделением паров хлора».
В ведомстве отметили, что спасатели произвели замер концентрации хлора в воздухе помещения — допустимая норма была превышена в 35 раз.
Администрацией комплекса были эвакуированы 82 человека.
Работник, проводивший обслуживание станции, с отравление парами хлора был доставлен в больницу.
В настоящее время угрозы здоровья посетителей нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нештатная ситуация произошла накануне вечером в столичном ФОКе «Серебрянка» (проспект Рокоссовского, 44).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)