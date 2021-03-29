Минстройархитектуры: арендатор имеет право заказать реконструкцию, но с согласия арендодателя

Минстройархитектуры ответило на актуальный для многих организаций вопрос о праве арендатора недвижимого имущества выступать заказчиком строительных работ по реконструкции.





Минстройархитектуры полагает, что организация-арендатор вправе выступать заказчиком в отношении реконструкции арендуемого строения, но только с письменного согласия арендодателя.

Эта позиция Минстройархитектуры, которая учитывает мнение Минюста, изложена в письме № 09-09/2581 от 1 марта 2021 года «Об осуществлении функций заказчика».

В частности, министерство напомнило, что по Гражданскому кодексу собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Поэтому он вправе по своему усмотрению совершать в отношении этого имущества любые действия, которые не противоречат закону, общественной пользе и безопасности, не наносят вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляют прав и защищаемых законом интересов других лиц.

В том числе собственник имеет право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом.

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор вправе после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.

«Таким образом, ГК предоставлена возможность арендатору осуществлять за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества», — резюмирует Минстройархитекуры.

При этом министерство отмечает, что запрета на осуществление реконструкции для арендатора недвижимого имущества ГК не содержит.