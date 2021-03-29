сообщает об этом со ссылкой на свои источники в Нацбанке. Телеграм-канал Ник и Майкоб этом со ссылкой на свои источники в Нацбанке.





"Ситуация в экономике критичная. Сокращения в госсекторе уже набирают обороты. Убыточных предприятий все больше. Даже «Гродно-Азот» отчитался о чистом убытке в 35 млн долларов. В 2019 году чистая прибыль была 39 млн, в 2018 – 76 млн. Это крутое пике.





А еще на носу посевная. Банки отказывают колхозам в кредитах впервые за долгое время", - пишет канал.





И публикует огромное количество новеньких купюр из банкоматов. География – вся Беларусь: Могилев, Бобруйск, Минск, Пинск, Гродно, Мозырь, Солигорск, Брест , Жодино, Жлобин.





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Показательно, что свежеотпечанные купюры замечены в банкоматах главных госбанков - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк





По данным телеграм-канала, при этом власти планируют удержать курс доллара на отметке 2,8, но никто не гарантирует, что получится.





Кстати, "беларусы на протяжении последних 15 месяцев являются чистыми покупателями валюты . За это время в чулки и под подушки перекочевало 2,2 млрд долларов (только за первые месяцы 2021 года – 329 млн).





И это явно не предел. На земле нет более опытных людей, чем беларусы, в вопросах скоростной ориентации в условиях девальвации", - заключает телеграм-канал.