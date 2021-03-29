ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк включил "печатный станок" на всю мощь?

29.03.2021 12:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Похоже, Нацбанк включил "печатный станок".

Нацбанк включил "печатный станок" на всю мощь?
1 из 9
Телеграм-канал Ник и Майк сообщает об этом со ссылкой на свои источники в Нацбанке.

"Ситуация в экономике критичная. Сокращения в госсекторе уже набирают обороты. Убыточных предприятий все больше. Даже «Гродно-Азот» отчитался о чистом убытке в 35 млн долларов. В 2019 году чистая прибыль была 39 млн, в 2018 – 76 млн. Это крутое пике.

А еще на носу посевная. Банки отказывают колхозам в кредитах впервые за долгое время", - пишет канал. 

И публикует огромное количество новеньких купюр из банкоматов. География – вся Беларусь: Могилев, Бобруйск, Минск, Пинск, Гродно, Мозырь, Солигорск, Брест, Жодино, Жлобин. 

#1#

Показательно, что свежеотпечанные купюры замечены в банкоматах главных госбанков - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк

По данным телеграм-канала, при этом власти планируют удержать курс доллара на отметке 2,8, но никто не гарантирует, что получится.

Кстати, "беларусы на протяжении последних 15 месяцев являются чистыми покупателями валюты. За это время в чулки и под подушки перекочевало 2,2 млрд долларов (только за первые месяцы 2021 года – 329 млн). 

И это явно не предел. На земле нет более опытных людей, чем беларусы, в вопросах скоростной ориентации в условиях девальвации", - заключает телеграм-канал.
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, Нацбанк включил "печатный станок".
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто загоняет Беларусь в долговую яму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by