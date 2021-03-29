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Лукашенко высказался о BYPOL и ГУБОПиК
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В понедельник на совещание по общественно-политической обстановке в стране правитель позвал… силовиков.
На встрече присутствовали главы МВД, КГБ, Совета безопасности и Генпрокуратуры.
Александр Лукашенко прокомментировал деятельность инициативы BYPOL:
— Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации…
То, что у нас идет переформатирование действий «протестунов и беглых», мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска.
Также правитель похвалил сотрудников ГУБОПиК:
— Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам.
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В понедельник на совещание по общественно-политической обстановке в стране правитель позвал… силовиков.
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