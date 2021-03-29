Похудеть к лету: какие упражнения помогут прийти в форму

Источник материала: Sputnik Беларусь

Универсального рецепта для похудения нет, сразу подчеркивает наш инструктор. Как правило, это совокупность многих факторов, в их числе - питание и систематические тренировки.

Еда и вода при похудении

В еде важно не злоупотреблять, особенно на ночь. Желательно больше есть белков, однако не стоит пренебрегать жирами и медленными углеводами.

"Но все должно быть в меру, как правило, план питания должен разрабатывать диетолог, обладающий специальными знаниями, с учетом особенностей человека", - отмечает Стародуб.

Если же говорить об общих тенденциях, то важно контролировать водный баланс (1,5 – 2 литра воды в день). Благо для этого сейчас есть даже специальные приложения на смартфоне.

Упражнения для похудения

"Этот комплекс поможет держать свое тело в тонусе, и рассчитан на большинство базовых групп мышц. В современной жизни обычному человеку тяжело улучить время для занятий спортом, но это необходимо. Данный комплекс предложен, исходя из соотношения время-результат", - поясняет инструктор.

Перед нами пять упражнений, каждое выполняется 20 секунд. Есть одно условие – никакого отдыха до окончания подхода. После – минута, чтобы прийти в себя и снова в бой. Всего выполняется четыре-пять подходов, в зависимости от самочувствия, спешить не стоит спешить, отмечает Стародуб.

Первое упражнение – приседание на стул. Да, вы не ослышались. Правда, есть единственный нюанс: выполнять его нужно на одной ноге (чередуя), вторая в это время остается прямой.

"Очень важно обращать внимание на дыхание. Когда садитесь, делайте вдох, при напряжении – выдох", - демонстрирует правильное выполнение Сергей.

После - приседания. Первое делается глубоко, потом нужно распрямиться до середины и выпрямиться, повторив подход. Важно контролировать спину и не заваливаться вперед.

Сразу же - выпрыгивания на месте, они выполняются с положения приседа. Отталкиваться необходимо носочками.

Упражнения для похудения мужчине...

В домашних условиях идеальным упражнением являются отжимания с различным упором (широким, узким). Стародуб советует узкий, так как он более эффективен.

"Это больше полезно для мужчин, так как для них более важны сильные руки. Прорабатывается внутренняя часть груди и трицепс, именно на эти мышцы приходится основная нагрузка", - подчеркивает Стародуб.

... и для похудения девушке

По его словам, выполнять упражнения широким хватом лучше всего девушкам, так как нагрузка идет на нижнюю часть груди.

Если же вам тяжело делать упражнение в обычном режиме, то отжимайтесь на коленях. Спину обязательно держать ровно и смотреть перед собой.

Финальное упражнение – планка. Здесь ничего нового: держать спину ровно, не сутулиться, даже когда тяжело. Для более продвинутых парней и девушек можно добавить попеременное вставание на предплечья - это поможет более эффективно нагрузить организм.

За непродолжительное время занятий с нашего подготовленного инструктора льется ручьями пот. Он советует для пущего эффекта за час до тренировки выпить чай с лимоном и имбирем. Не стоит, по его мнению, также тренироваться сытым или голодным.

"Все в ваших руках, лучше всего заниматься спортом с профессиональным тренером, но, если на это нет времени, подойдет и домашний вариант. Главное – периодичность. В идеале делать комплекс через день, давая организму время восстановиться", - говорит Сергей.

Нужно понимать, что до лета осталось пара месяцев, а результаты не появятся сразу, поэтому желающие похудеть не должны откладывать выполнение рекомендацией на последний момент.

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