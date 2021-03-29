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Прейгерман: загонять альтернативу в подполье вряд ли имеет смысл
29.03.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
-
- можно ли констатировать
- как придать новое дыхание
- Беларусь и
Программу "Горизонт событий" с участием директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.
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В студии радио Sputnik директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.
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