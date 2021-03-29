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Прейгерман: загонять альтернативу в подполье вряд ли имеет смысл

29.03.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

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Буконкин: что ждет "бчб-проект" в Беларуси, и кто стоит за Байденом

- эскапады Байдена, как следствие "дигитализации" общественно-политических процессов;

- можно ли констатировать исчерпание "бчб-проекта", как массового общественно-политического явления?

- как придать новое дыхание союзному строительству?

- Беларусь и "Евровидение": если песня не про любовь, значит это политика?

Программу "Горизонт событий" с участием директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.

 
 
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В студии радио Sputnik директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.
 
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