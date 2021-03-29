Прейгерман: загонять альтернативу в подполье вряд ли имеет смысл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- эскапады Байдена , как следствие "дигитализации" общественно-политических процессов;

- можно ли констатировать исчерпание "бчб-проекта" , как массового общественно-политического явления?

- как придать новое дыхание союзному строительству ?

- Беларусь и "Евровидение": если песня не про любовь, значит это политика?

Программу "Горизонт событий" с участием директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.