Меган Маркл бросила подругу из-за аудиосообщения в WhatsApp

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ряды друзей жены принца Гарри Меган Маркл продолжают редеть: на этот раз герцогиня лишилась подруги из-за неприятного, но правдивого сообщения.

Случайные лайки и сообщения, отправленные по ошибке, можно назвать особенностями жизни в сети. Многим людям не раз приходилось краснеть после того, как послания случайно доходили не до того адресата. В похожем положении оказалась и мятежница Маркл, которая тут же решила наказать близкого человека.

Как сообщило издание Mail of Sunday, Маркл потеряла подругу из-за ошибочного голосового сообщения: экс-актрису задела правда о стиле ее общения в сети.

Девушка не была в восторге от посланий герцогини, перегруженных эмодзи и стикерами. Тогда она решила пожаловаться на это еще одной своей приятельнице.

"Мег реально бесит своими бесконечными эмодзи. Она присылает их снова и снова", -призналась подруга в аудиосообщении, которое по ошибке отправила самой Маркл.

После фатальной случайности у девушки просто не было шансов оправдать себя, и экс-актриса не нашла другого способа, как навсегда оборвать все связи с приятельницей.

Напомним, что это не единственный случай, когда герцогиня расставалась с нежелательными друзьями: до этого Маркл отреклась от подруги из-за расизма .

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