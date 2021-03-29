|
Меган Маркл бросила подругу из-за аудиосообщения в WhatsApp
29.03.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ряды друзей жены принца Гарри Меган Маркл продолжают редеть: на этот раз герцогиня лишилась подруги из-за неприятного, но правдивого сообщения.
Случайные лайки и сообщения, отправленные по ошибке, можно назвать особенностями жизни в сети. Многим людям не раз приходилось краснеть после того, как послания случайно доходили не до того адресата. В похожем положении оказалась и мятежница Маркл, которая тут же решила наказать близкого человека.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Как сообщило издание Mail of Sunday, Маркл потеряла подругу из-за ошибочного голосового сообщения: экс-актрису задела правда о стиле ее общения в сети.
Девушка не была в восторге от посланий герцогини, перегруженных эмодзи и стикерами. Тогда она решила пожаловаться на это еще одной своей приятельнице.
"Мег реально бесит своими бесконечными эмодзи. Она присылает их снова и снова", -призналась подруга в аудиосообщении, которое по ошибке отправила самой Маркл.
После фатальной случайности у девушки просто не было шансов оправдать себя, и экс-актриса не нашла другого способа, как навсегда оборвать все связи с приятельницей.
Напомним, что это не единственный случай, когда герцогиня расставалась с нежелательными друзьями: до этого Маркл
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мятежная герцогиня получила послание, которое на самом деле предназначалось другому человеку и решила отомстить отправителю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)