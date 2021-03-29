Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко пригласил на совещание силовой блок Совета безопасности, чтобы обсудить, каким образом действовать дальше исходя из меняющейся обстановки, сообщает БЕЛТА. Он также предложил представить к государственным наградам милиционеров, которые помогли «предотвратить теракты». Лукашенко подчеркнул, что никогда не допустит, чтоб народ боялся выйти на улицы.

— То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска.

Он также поручил представить к государственным наградам всех милиционеров, которые участвовали в «предотвращении теракта».

— Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, — сказал Александр Лукашенко. Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что надо «работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

— С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет — это их дело. Но с людьми надо разговаривать.

Отдельное внимание Лукашенко обратил на телеграм-канал BYPOL: «Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации».

Он попросил министра обороны кратко доложить о ситуации на внешних границах Беларуси, а председателя КГБ и главу МВД — о ситуации внутри страны и перспективах ее развития. Говоря о перспективах и прогнозах развития ситуации, Лукашенко заявил о важности обеспечения и экономической безопасности страны.

— Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться, — заключил он.