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Главное в понедельник. Бабарико заявил о создании партии «Вместе», президент Польши — о ситуации с поляками в Беларуси
Источник материала: Onliner
А мы продолжаем рассказывать о самых важных событиях в стране и за ее пределами. Сегодня Виктор Бабарико сообщил о создании партии «Вместе», СК подготовил документы для экстрадиции белоруса, который призывал к акциям, а президент Польши обратился к Совбезу ООН с просьбой обратить внимание на ситуацию с поляками в Беларуси. Ниже рассказываем обо всех этих событиях.
Одной строкой — Михаил Галустян открестился от участия в «Славянском базаре»
Бабарико из тюрьмы заявил о создании партии «Вместе»
Сегодня телеграм-канал Виктора Бабарико
«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», — говорится в тексте.
Бабарико также перечислил, какие задачи должна решить партия:
Перейти на сайт партии можно по
Кроме того, сегодня в Минске продолжается суд над Виктором Бабарико.
Польша просит Совет Безопасности ООН обратить внимание на обращение с поляками в Беларуси
Президент Польши Анджей Дуда попросил Совет Безопасности ООН обсудить вопросы прав человека и обращения с поляками в Беларуси,
Обращение поступило в виде письма президенту США Джо Байдену.
«Президент призывает поднять вопрос о демократии в Беларуси, правах человека, гражданских правах, но при этом подчеркивает, что польское меньшинство стало невинной жертвой преследований в Беларуси», — прокомментировал ситуацию старший помощник Дуды.
Правозащитники: медика госпиталя МВД арестовали на 15 суток
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
Свою вину Шевчук не признал — на суде утверждал, что ОМОН задержал его необоснованно.
В итоге судья Руденко признал Андрея виноватым по ст. 24.3 КоАП и арестовал на 15 суток.
СК подготовил документы для экстрадиции из России белоруса, который призывал к акциям
Следственный комитет
«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных телеграм-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок», — рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.
По его словам, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
А что в мире?
Итак, рассказываем одной строкой, что происходит за пределами Беларуси.
(будет дополнено)
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Главное в понедельник. Бабарико заявил о создании партии «Вместе», президент Польши — о ситуации с поляками в Беларуси
А мы продолжаем рассказывать о самых важных событиях в стране и за ее пределами. Сегодня Виктор Бабарико сообщил о создании партии «Вместе», СК подготовил...
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