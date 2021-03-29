Главное в понедельник. Бабарико заявил о создании партии «Вместе», президент Польши — о ситуации с поляками в Беларуси

Источник материала: Onliner А мы продолжаем рассказывать о самых важных событиях в стране и за ее пределами. Сегодня Виктор Бабарико сообщил о создании партии «Вместе», СК подготовил документы для экстрадиции белоруса, который призывал к акциям, а президент Польши обратился к Совбезу ООН с просьбой обратить внимание на ситуацию с поляками в Беларуси. Ниже рассказываем обо всех этих событиях.

Одной строкой — Михаил Галустян открестился от участия в «Славянском базаре»

Михаил Галустян открестился от участия в «Славянском базаре». А что говорят организаторы?

от участия в «Славянском базаре». А что говорят организаторы? Движение на фондовой бирже. Все три валюты корзины сильно просели .

. А мы продолжаем наш проект о жизни пенсионеров. Сегодня рассказываем , можно ли заранее узнать свою пенсию и как лучше на нее копить.

, можно ли заранее узнать свою пенсию и как лучше на нее копить. В то же время главный архитектор Минска рассказала , где в ближайшее время снесут частный сектор.

Бабарико из тюрьмы заявил о создании партии «Вместе»

Сегодня телеграм-канал Виктора Бабарико сообщил о создании партии «Вместе». Отмечается, что такое сообщение передал из тюрьмы сам Бабарико.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», — говорится в тексте.

Бабарико также перечислил, какие задачи должна решить партия:

показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;

объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;

обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Перейти на сайт партии можно по ссылке .





Кроме того, сегодня в Минске продолжается суд над Виктором Бабарико.

Польша просит Совет Безопасности ООН обратить внимание на обращение с поляками в Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда попросил Совет Безопасности ООН обсудить вопросы прав человека и обращения с поляками в Беларуси, сообщает Reuters.

Обращение поступило в виде письма президенту США Джо Байдену.

«Президент призывает поднять вопрос о демократии в Беларуси, правах человека, гражданских правах, но при этом подчеркивает, что польское меньшинство стало невинной жертвой преследований в Беларуси», — прокомментировал ситуацию старший помощник Дуды.





Правозащитники: медика госпиталя МВД арестовали на 15 суток

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает , что сегодня в суде Октябрьского района судили сотрудника госпиталя МВД Андрея Шевчука. Согласно протоколу, 27 марта на улице Воронянского, 50 его задержали сотрудники ОМОНа для уточнения личности, но он «упирался, хватался руками». За это в Октябрьском РУВД на него составили протокол за неподчинение по ст. 24.3 КоАП.

Свою вину Шевчук не признал — на суде утверждал, что ОМОН задержал его необоснованно.

В итоге судья Руденко признал Андрея виноватым по ст. 24.3 КоАП и арестовал на 15 суток.

СК подготовил документы для экстрадиции из России белоруса, который призывал к акциям

Следственный комитет подготовил документы для экстрадиции белоруса, который администрировал телеграм-каналы и призывал к акциям.

«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных телеграм-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок», — рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.

По его словам, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

А что в мире?

Итак, рассказываем одной строкой, что происходит за пределами Беларуси.

Компания Facebook заблокировала на месяц аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

на месяц аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Индийском океане начались совместные учения ВМС Индии и США в сопровождении военной авиации.

ВМС Индии и США в сопровождении военной авиации. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил наказывать жителей Украины, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.

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