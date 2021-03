Источник материала: UDF



Фото: официальный аккаунт Суэцкого канала в facebook

Что произошло?

«Если на следующей неделе нам не удастся его освободить, то придется разгружать около 600 контейнеров в районе носа, чтобы снизить вес, – заявил заявил Петер Бердовски, глава Boskalis. – Нос судна глубоко застрял в песчаной глине, но корма полностью в нее не погружена, и это позитивный момент. Мы намерены справиться после выходных, но для этого все должно сработать как часы», – добавил он.

На что вырастут цены?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суэцкий канал заблокирован: из-за этого вырастут цены на товары? Объясняет эксперт Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом.

Об этом эксклюзивно длярассказал старший научный сотрудник BEROCПоздно вечером 23 марта контейнеровоз MV Ever Given отклонился от курса и сел на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав движение по нему в обе стороны. 400-метровое судно, следовавшее из Китая в Нидерланды, буквально врезалось в берег на участке «151-й километр», встав поперек движения сотен кораблей.Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.Так как вес Ever Given, построенного в 2018 году и вмещающего 20 тысяч морских контейнеров, свыше 220 тыс. тонн, то попытки 8 буксиров сдвинуть его с мели оказались тщетными. 25 марта началась операция по углублению дна вокруг контейнеровоза, перегородившего открытый в 1869 году канал, являющийся не только важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США, но и одним из важнейших торговых маршрутов мира – на него приходится примерно 12% мирового товарооборота.Ежедневно через канал в обоих направлениях проходят более 50 кораблей всех классов - в 2020 году через Суэц прошли около 19 тысяч судов.Так как подтоплений на судне нет, системы управления и гребные винты в норме, то сдвинутый с места гигантский контейнеровоз сразу же будет на ходу, и продолжит путь к берегам Европы. На это надеется Юкито Хигаки глава японской компании - владельца судна. А вот представитель нидерландской фирмы Boskalis, занимающейся разблокировкой судна, не столь оптимистичен: он заявил, что Суэцкий канал, возможно не удастся разблокировать в течение выходных. По обеим сторонам канала в огромной пробке скопилось уже более 300 грузовых судов.Чтобы сдвинуть Ever Given с места извлекут десятки тысяч тонн грунта и используют 10 буксиров. Если ничего не получится, то с него снимут часть контейнеров, для этого на место происшествия будет доставлен кран:Из севшего на мель контейнеровоза слили 9 тыс. тонн балластной воды. Снять его с мели пытаются уже 14 буксиров. Пока попытки не привели к успеху – в субботу Ever Given лишь немного сдвинули с места.По уверениям зафрахтовавшей контейнеровоз тайваньской компании инцидент произошел «из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса».К чему может привести блокировка Суэцкого канала? Как это повлияет на цены – ведь простой забитых товарами и нефтью кораблей должен кто-то оплачивать? С этими вопросами мы обратились к– Сутки простоя большого корабля обходится в $20-60 тысяч (в зависимости от типа и величины судна). Так как ежедневно через канал проходит более 50 кораблей, то потери только для зафрахтовавших суда компаний составляют $1-3 миллиона в сутки – сумма солидная, но составляющая сотые доли процента мировой морской торговли.Да, через Суэцкий канал проходит довольно много нефти – до 10% мирового объема морской торговли черным золотом, и происшествие с Ever Given остановило танкеры, перевозящие более 10 млн баррелей.Это привело к скачку цен на 6,5%, – с 60,50 до 64,50 за баррель нефти Brent.Вряд ли она станет дорожать дальше – нефтяные рынки слабо реагируют на перекрытие жизненно важного торгового пути из Азии в Европу и Северную Америку, так как на них куда сильнее воздействуют третья волна пандемии и соглашения ОПЕК+ по добыче, действительно определяющие цены на нефть. Еще одним фактором станут возможные санкции против России, которые по своей важности также перевешивают затор в Суэцком канале.Влияние этого происшествия на цены «черного золота» будет ощутимым, если контейнеровоз не удастся снять с мели пару недель. Тогда некоторым поставщикам придется искать альтернативные пути – через трубопроводы или же в обход Африки – через Мыс Доброй Надежды. Это занимает примерно на две недели дольше, поэтому пока ни одно судно из-за пробки в Суэцком канала не решилось воспользоваться этим путем.Вариант с длительной блокировкой Суэцкого канала способен повлиять на цены других товаров, потому что в последние месяцы возник бум потребления (прежде всего в США), вызванный многомиллиардными прямыми выплатами государств своим гражданам, сидящим дома. И заказывающим товары в интернет-магазинах. Из-за этого мировая логистическая сеть работала на пределе.Хотя блокировка канала задерживает товаров на сумму почти $9,6 млрд в день, пока пострадавшими видятся прежде всего страховые компании.И на фоне других проблем, которые принес 2020-й год, эта авария выглядит скромным штрихом в кризисной картине.