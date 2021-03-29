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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай ограничит использование Tesla для чиновников и военнослужащих Такой шаг, скорее всего, является ответом на американские ограничения.

По словам китайских чиновников, этот шаг вызван проверкой безопасности электромобилей, так как камеры Tesla могут постоянно записывать изображения местности, а сенсоры получать сведения, где и как используется автомобиль. К тому же Tesla может получать список контактов мобильных телефонов, которые синхронизируются с компьютерной системой.Поэтому китайское правительство обеспокоено, что эта информация может попасть в США,The Wall Street Journal.Китайский лидервводит все больше ограничений на зарубежные технологии по мере обострения технологическго соперничества с США.Такой шаг, скорее всего, является ответом на американские ограничения на использование продукции китайской компании Huawei. Правительство США убеждено, что технологии этой компании представляют угрозу национальной безопасности, так как компания может заниматься шпионажем.Китайское правительство отдало распоряжение руководителям некоторых государственных учреждений просить сотрудников не использовать на работе американский электромобиль. Также сообщается, что был введен запрет на въезд Tesla в жилые комплексы для семей сотрудников, работающих в сферах, связанных с сохранением секретности.Компания Tesla отказалась комментировать этот шаг китайского руководства. Однако представители ссылаются на предыдущие комментарии компании о безопасности данных: «Политика защиты конфиденциальности Tesla соответствует китайским законам и нормам».