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Комик Галустян - организаторам "Славянского базара": Не дурите народ! Уберите мою фамилию из списков
Источник материала: Партизан
Комик Михаил Галустян, анонсированный как участник фестиваля "Славянский базар", отказался от участия, заявив, что и не собирался выступать.
За выступления российских звезд организаторы фестиваля платят большие деньги, в то же время десятки белорусских групп находятся в "черных списках" и не могут давать концерты. Власти анонсировали такой список участников:
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Комик Галустян - организаторам "Славянского базара": Не дурите народ! Уберите мою фамилию из списков
Комик Михаил Галустян, анонсированный как участник фестиваля "Славянский базар", отказался от участия, заявив, что и не собирался выступать.
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