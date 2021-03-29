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Комик Галустян - организаторам "Славянского базара": Не дурите народ! Уберите мою фамилию из списков

29.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комик Михаил Галустян, анонсированный как участник фестиваля "Славянский базар", отказался от участия, заявив, что и не собирался выступать.


За выступления российских звезд организаторы фестиваля платят большие деньги, в то же время десятки белорусских групп находятся в "черных списках" и не могут давать концерты. Власти анонсировали такой список участников:

Как сообщает @by_culture, певец Антон Табало (HOMIE) также отказался выступать на «Славянском базаре»
 
 
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Комик Михаил Галустян, анонсированный как участник фестиваля "Славянский базар", отказался от участия, заявив, что и не собирался выступать.
 
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