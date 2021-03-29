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И кто их будет лечить? Сотрудника госпиталя МВД отправили на 15 суток
Источник материала: Партизан
Сотрудника госпиталя МВД Андрея Шевчука 27 марта задержал ОМОН - сегодня ему дали 15 суток ареста
Согласно протоколу, 27 марта сотрудника больницы МВД Андрея Шевчука задержали сотрудники ОМОНа для "установления личности", но он якобы "упирался, хватался руками".
За это на него составили протокол за "неповиновение" по арт. 24.3 КоАП.
На суде свидетель - сержант ППСМ Соболев - не помнил, во что был одет Шевчук и что он был с велосипедом.
Шевчук вину свою не признал и на суде утверждал, что его необоснованно задержал ОМОН.
Тем не менее судья Руденко признал Андрея виновным и арестовал его на 15 суток, передает ПЦ Вясна.
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Сотрудника госпиталя МВД Андрея Шевчука 27 марта задержал ОМОН - сегодня ему дали 15 суток ареста
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