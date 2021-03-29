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У Оруэлла не хватило бы фантазии: кого хватали силовики и как их судят
Источник материала: Партизан
Артистку оркеста Оперного театра задержали с пиццей в руках, а другую девушку попросили не затягивать судебный процесс, когда она хотела предоставить видеодоказательство. Случайных прохожих, задержанных 27 марта, отправляют на 15 суток
Сегодня судья Партизанского района Александр Кочик решил, что доказательства невиновности приводят к затягиванию процесса, поэтому отказался рассматривать видеозапись, о которой ходатайствовала Анастасия Сергиеня. Это видео свидетельствовало о ее невиновности.
По словам Анастасии, они шли с другом в пиццерию, но сотрудники милиции решили задержать ее друга. Девушка захотела его сопроводить, а ее задержали просто за компанию с ним.
Судья Кочик оценил такой поступок Анастасии в 15 суток ареста.
29-летнюю артистку оркестра оперного театра Анастасию Петрову задержали прямо с едой и кофе на выходе из "Додо-Пиццы".
По словам Анастасии, в 14:10 у нее закончился спектакль и они с подругой решили съесть пиццу на свежем воздухе. Но уже около 15:30 артистку задержали на выходе из пиццерии.
В протоколе по ст. 24.23 КоАП девушка якобы "приняла участие в массовом мероприятии и кричала "Жыве Беларусь"".
Судья Октябрьского района Руденко признал девушку виновной и наказал 15-суточным арестом, передает телеграм-канал Вясна назірае.
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Артистку оркеста Оперного театра задержали с пиццей в руках, а другую девушку попросили не затягивать судебный процесс, когда она хотела предоставить...
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