Именно эти судьи дали больше всего «суток» по административным делам. Список

Источник материала: Салiдарнасць

Среди близких задержанных иногда появляется надежда на более-менее удачный исход дела: получить по «административке» не арест, а штраф. Это зависит, как некоторые считают, от судьи, пишет TUT.BY .

У части из них репутация более лояльных к протестующим, часть — уже получила славу особо безжалостных.

TUT.BY проанализировал данные проекта «Гражданский контроль судебной системы» от платформы ZUBR и составил топ-10 фамилий судей, которые дали больше всего суток задержанным.

1. Максим Трусевич

Суд: Первомайского района Минска

Всего решений: 345

Присудил суток суммарно: 3260 (чуть больше чем 8,9 года)

Судья Максим Трусевич известен не только административными приговорами. Именно он осудил 22-летнего Евгения Калиновского на 4 года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Напомним, этот молодой человек — призер олимпиад и стипендиат фонда поддержки молодежи — обвинялся в участии в акции в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, а также в стычке с сотрудниками ОМОНа. Сам Калиновский вину не признал: заявил, что пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров, которые следствием признаны потерпевшими.

2. Марина Федорова

Суд: Советского района Минска

Всего решений: 270

Присудила суток суммарно: 2525 (чуть больше чем 6,9 года)

Марина Федорова принимала решения по административным делам и в 2017 году — по вышедшим на улицы минчанам после Дня Воли. А в 2020-м судья участвовала в заседаниях над теми, кто собирался у магазина symbal.by еще до выборов.

Уголовные дела судья тоже рассматривает. Марина Федорова признала виновным по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) 18-летнего активиста анархистского движения Ивана Красовского. Он осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На заседании оказалось, что телефон парня прослушивался с 3 марта 2020 года, и эти данные стали основой обвинения.

3. Виктория Шабуня

Суд: Центрального района Минска

Всего решений: 369

Присудила суток суммарно: 1614 (чуть больше чем 4,4 года)

Виктория Шабуня помимо административных дел рассматривала дело Егора Сугойдя. Мужчина, по описанию гособвинителя, вышел на проезжую часть улицы и запрыгнул на МАЗ по конвоированию. Его действия повлекли нарушение общественного порядка, а также помешали движению общественного транспорта. Действия Сугойдя квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обвиняемый вину признал частично: на митинге был, но с тем, что прыгал на МАЗ, не согласен. Судья отправила мужчину на два года в исправительную колонию общего режима.

Ранее Шабуня штрафовала корреспондентов канала «Белсат» за работу без аккредитации. В том числе решения относились к Катерине Андреевой (настоящая фамилия — Бахвалова), которая сейчас отбывает два года лишения свободы в колонии общего режима вместе с коллегой Дарьей Чульцовой.

4. Сергей Шатило

Суд: Советского района Минска

Всего решений: 185

Присудил суток суммарно: 1593 (почти 4,4 года)

Сергей Шатило был судьей в деле, которое стало особенным из-за крайне скудной информации о нем. Родственники обвиняемого Алексея Березинского были против разглашения подробностей и присутствия волонтеров на процессе. Шатило отправил мужчину в колонию усиленного режима на 3,5 года, признав виновным по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) УК РБ.

Кроме того, именно Сергей Шатило вынес приговор гражданке Швейцарии и белоруске Наталье Херше — 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима — за то, что она сорвала балаклаву с омоновца в ходе своего задержания после женского марша. Херше признана виновной по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).

В 2019 году этот судья также оштрафовал экономиста Сергея Чалого на 10 базовых величин за участие в «Чернобыльском шляхе».

5. Елена Жукович

Суд: Советского района Минска

Всего решений: 185

Присудила суток суммарно: 1576

В громких уголовных делах Елена Жукович, если судить по открытым источникам, не участвовала. В конце ноября программиста Владимира Чистофорова наказали 15 сутками ареста за участие в акции протеста. Сам программист не был согласен с протоколом. И даже свидетели-омоновцы признали: Чистофоров — не нарушитель с видео, предоставленного суду, они перепутали мужчин. Жукович это не смутило при вынесении решения.

Также именно Жукович судила художницу Надежду Саяпину, известную как автора перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка. Судья решила отправить девушку в изолятор на 15 суток.

6. Дмитрий Карсюк

Суд: Центрального района Минска

Всего решений: 154

Присудил суток суммарно: 1538 (чуть больше 4,2 года)

Карсюк был одним из тех, кто поучаствовал в «накоплении» 42 суток ареста у Ольги Хижинковой. Также он отправил в изолятор на 15 суток мужчину, который утром 11 февраля 2021 года подал звуковой сигнал, а затем получил протокол за неповиновение из-за того, что якобы отказался идти в здание РУВД: упирался ногами и хватал милиционера за форменное обмундирование.

От 25 до 30 суток по новому КоАП получили от Карсюка жители Лебяжьего за то, что находились вечером 10 марта в минском микрорайоне Лебяжий — на площадке между домами № 125 и 127 на проспекте Победителей. Один из отправленных отбывать арест — менеджер банка. Среди тех задержанных, кстати, были и многодетные матери, которых судила Виктория Шабуня.

7. Татьяна Мотыль

Суд: Московского района Минска

Всего решений: 240

Присудила суток суммарно: 1516 (больше чем 4,1 года)

Татьяна Мотыль судила задержанных на акциях 9 и 10 августа, также отправляла на сутки медиков, задержанных вечером 2 ноября на акции солидарности с отчисленными студентами медуниверситета.

Судья давно выносит решения по административным «политическим» делам: наказывала арестами участников «Плошчы-2010», маршей против декрета о тунеядцах в 2017-м, акций против интеграции с Россией в декабре 2019 года. За это и стала фигурантом санкционного списка ЕС как 2011-го, так и 2017 года.

8. Анастасия Лейковская

Суд: Первомайского района Минска

Всего решений: 209

Присудила суток суммарно: 1358 (чуть больше чем 3,7 года)

Неизвестно, была ли Лейковская судьей на каких-либо уголовных делах, связанных с протестами. Однако она отправляла на неделю в изолятор фотографа «Нашей Нивы» Александру Пилипович-Сущиц, а активиста Дмитрия Полиенко — на 15 суток.

Случай с Полиенко произошел еще до выборов, в начале июля 2020-го. На суд он пришел с плакатом «Таких, как я, 97%».

9. Татьяна Шотик

Суд: Ленинского района Минска

Всего решений: 163

Присудила суток суммарно: 1313 (почти 3,6 года)

Приговор 29-летнему Александру Нурдинову — участнику протестов 9 и 10 августа — вынесла также Татьяна Шотик. Его вина заключалась в том, что он выходил на проезжую часть, «срывал растительность с цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел», это квалифицировали как ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С этим мужчина не согласился. Тем не менее Нурдинов 4 года проведет в колонии усиленного режима.

Еще Татьяна Шотик судила журналистку TUT.BY Надежду Калинину и оштрафовала ее на 2320 рублей. Вина нашей коллеги в том, что 29 января она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску. Шотик наказала Калинину 80 базовыми величинами: 1450 рублей по 23.34 и 870 рублей по статье 23.4 старого КоАП.

10. Мария Ерохина

Суд: Фрунзенского района Минска

Всего решений: 160

Присудила суток суммарно: 1296 (чуть больше чем 3,5 года)

Судья не особенно «засветилась» в каких-либо громких политических процессах 2020 и 2021 года.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», Ерохина два года назад оштрафовала анархистов на 50 «базовых» за листовки, а четыре года назад — активиста Максима Винярского за участие в марше против «тунеядского декрета».

Данные по количествам решений и суток взяты с платформы ZUBR по состоянию на вечер 26 марта 2021 года.