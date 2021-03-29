Военный переворот в Мьянме: кровавые выходные и сотни погибших - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На выходных толпы протестующих в Мьянме устанавливали импровизированные баррикады. Некоторые бросали в военных горящие бутылки и снаряды. Чтобы сбить военных с толку, люди поджигали баррикады и прятались в густом черном дыму.

В субботу были убиты 114 человек. В тот же день военные провели парад в честь Дня вооруженных сил, который знаменует начало местного сопротивления японской оккупации во Второй мировой войне.

Накануне военные предупредили демонстрантов, что будут стрелять "в голову и спину" всем участникам акции.

Массовые протесты против военного переворота ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Для их подавления используется в том числе боевое оружие. Протестующие выступают против военного переворота в стране. Более 70% госслужащих участвуют в кампании гражданского неповиновения новой власти, оставляют рабочие места.

По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, с 5 февраля по 28 марта в стране погибли на протестах 459 человек.

Смотрите на видео что происходит в Мьняме.