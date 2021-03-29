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Таунхаус, деревянный киоск или офисный центр. Где и за сколько «делать» бизнес
Источник материала: Onliner
Бизнесу нужно место. Так сказать, точка опоры. И
Если кидаться в омут с головой не для вас, то не стоит вкладывать все сбережения в покупку офисной недвижимости (хотя иметь что-то свое и вправду очень приятно), вместо этого присмотритесь к аренде. В бизнес-центре «Терминал» (это на Веры Хоружей, 25/3, совсем рядом с Комаровкой) есть почти 74 свободных «квадрата». Помещение с чистовой отделкой, на десятом этаже. «Офис оснащен современными системами кондиционирования, вентиляцией, продуманной инженерией. Скоростной интернет с возможностью выбора провайдера, организованный паркинг; централизованное управление зданием (единый собственник)», —
Нужны площади больше или меньше, тогда переходим к следующему
Для тех, кто настроен серьезно, свои предложения. Как известно, купить в наше время можно все. И недвижимости это тоже касается. Начнем с варианта категории «люкс»: в Сухарево (перекресток ул. Горецкого и ул. Ширмы)
А теперь переметнемся в другую крайность и приценимся к мини-объекту. На улице Богдановича, 153д, установлен небольшой торговый павильон (он же офис), что-то вроде киоска (только деревянный). Его-то и продает собственник. «Размер 6×4 м, частично меблирован. Территория в аренде у Института мелиорации, ежемесячный платеж (65 м²) — 246 рублей с НДС 20%, назначение „для организации торговли“. Стоимость строения 5000 рублей», —
Нежилые метры можно приобрести и в многоэтажке. Цокольное и хорошо отремонтированное помещение продают за $1050 по курсу за «квадрат» (общая площадь — 80 метров). Расположен объект по адресу Мележа, 4. «Назначение — помещение неустановленного назначения. Можно утвердить любое. Четыре кабинета, кухня/переговорная, санузел, встроенные шкафы, отличный ремонт. Вся мебель остается. Оптика, пять телефонов. Энергетически хорошее место. Рядом сквер/зеленая зона», —
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