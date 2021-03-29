Таунхаус, деревянный киоск или офисный центр. Где и за сколько «делать» бизнес

Источник материала: Onliner

Бизнесу нужно место. Так сказать, точка опоры. И «Барахолке» есть что предложить. Прямо сейчас на площадке продаются и сдаются в аренду сотни квадратных метров, которые можно использовать для старта (или роста) своего дела. Посмотрели самые интересные предложения и изучили цены на площади, способные вас обогатить.

Если кидаться в омут с головой не для вас, то не стоит вкладывать все сбережения в покупку офисной недвижимости (хотя иметь что-то свое и вправду очень приятно), вместо этого присмотритесь к аренде. В бизнес-центре «Терминал» (это на Веры Хоружей, 25/3, совсем рядом с Комаровкой) есть почти 74 свободных «квадрата». Помещение с чистовой отделкой, на десятом этаже. «Офис оснащен современными системами кондиционирования, вентиляцией, продуманной инженерией. Скоростной интернет с возможностью выбора провайдера, организованный паркинг; централизованное управление зданием (единый собственник)», — сообщается в объявлении. Цену за метр надо оговаривать индивидуально, но в качестве ориентира указаны 38 рублей.













Нужны площади больше или меньше, тогда переходим к следующему объявлению . На Мясникова, 70 (слева от театра музкомедии), тоже есть бизнес-центр, в который может заселиться магазин, салон красоты, любой офис или даже посольство. Метраж практически не ограничен: предложения от скромных 26 «квадратов» до 3 с лишним тысяч. «По согласованию с собственником возможны изменения конфигурации помещений (установка перегородок или совмещение нескольких кабинетов), а также при плотной рассадке сотрудников увеличение мощностей приточно-вытяжной вентиляции. В бизнес-центре имеется подземный и гостевой паркинг, в самом здании и по периметру, включая парковку, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Доступ для арендаторов по карточкам доступа круглосуточно и ежедневно (24/7/365) без согласования с арендодателем», — уточняют авторы объявления. Цена вопроса — 25 евро за метр квадратный (без НДС).









Для тех, кто настроен серьезно, свои предложения. Как известно, купить в наше время можно все. И недвижимости это тоже касается. Начнем с варианта категории «люкс»: в Сухарево (перекресток ул. Горецкого и ул. Ширмы) продается таунхаус, но не для жизни, а под офис. 239 «квадратов» с высотой потолков три метра — все серьезно. Здание без чистовой отделки, но тот, кто располагает 390 443 рублями (примерно $150 000) на покупку, определенно найдет средства и на «косметику». «Год постройки — 2016. Естественное освещение, отопление, электроснабжение, вода. Два санузла, есть юридический адрес. Дополнительно отдельный вход, частный сектор, парковка, подъездные пути», — перечисляет все достоинства объекта агентство.









А теперь переметнемся в другую крайность и приценимся к мини-объекту. На улице Богдановича, 153д, установлен небольшой торговый павильон (он же офис), что-то вроде киоска (только деревянный). Его-то и продает собственник. «Размер 6×4 м, частично меблирован. Территория в аренде у Института мелиорации, ежемесячный платеж (65 м²) — 246 рублей с НДС 20%, назначение „для организации торговли“. Стоимость строения 5000 рублей», — уточняет автор объявления.









Нежилые метры можно приобрести и в многоэтажке. Цокольное и хорошо отремонтированное помещение продают за $1050 по курсу за «квадрат» (общая площадь — 80 метров). Расположен объект по адресу Мележа, 4. «Назначение — помещение неустановленного назначения. Можно утвердить любое. Четыре кабинета, кухня/переговорная, санузел, встроенные шкафы, отличный ремонт. Вся мебель остается. Оптика, пять телефонов. Энергетически хорошее место. Рядом сквер/зеленая зона», — объясняет преимущества автор объявления.















