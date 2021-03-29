|
Как понять, что жена вам изменяет?
Источник материала: ОНТ
Семейные отношения не всегда похожи на сказку со счастливым концом. Прошла пора романтики, вас затянул быт, дети отнимают все свободное время, а жена превратилась в соседку, у которой на постоянной основе болит голова. У вас появляются подозрения, что дело вовсе не в головных болях, а в страстном любовнике, которому теперь она дарит свою любовь. Как проверить, верны ли ваши предположения или это выдумки?
1. Разговор по душам
Это самый простой способ понять, изменяет ли ваша жена. Не нужно устраивать истерики, вести допрос с пристрастием, просто в спокойной семейной обстановке задайте вопрос вашей любимой: «Дорогая, я заметил, что в последнее время наши отношения ухудшились. Причина во мне или в другом мужчине?». Такая постановка вопроса по ее реакции поможет определить, скрывает она что-то или нет. Если она заволновалась, покраснела, не знает, как ответить на ваш вопрос, просто задумайтесь о том, что догадки могут оказаться правдой, но на данном этапе выяснять отношения не нужно, следуйте нашей инструкции.
Если же она совершенно спокойна и перечисляет объективные причины, по которым ваши отношения пошли на спад, просто сделайте выводы и начните работу над собой.
2. Жена прячет телефон и на звонки отвечает вне вашего присутствия
Если вы заметили, что жена везде носит телефон с собой и не оставляет его без присмотра, попросите посмотреть в ее присутствии последние переписки. Да, женщины в этом плане более продуманные и обычно подчищают все следы, но опять же ее реакция расскажет вам о том, в правильном ли направлении вы двигаетесь.
3. Смена имиджа
Ваша жена несколько лет ходила с одной стрижкой, одним цветом волос, придерживалась одного стиля одежда, а сейчас вы видите в ней резкие изменения? Если предыдущие пункты совпадают, то поставьте у себя в голове галочку и следуйте дальше.
4. Подруги или работа вышли на первый план
Ваша жена часто задерживается на работе? Или посиделки с подругами стали слишком частыми? Постарайтесь наладить отношения с кем-нибудь из ее коллег или мужьями подруг, они помогут найти вам ключ к разгадке.
5. Итоговая проверка
Если по всем предыдущим пунктам вы поняли, что, скорее всего, ваша жена вам изменяет, пора переходить к действиям.
Попросите человека, которого у вашей жены нет в контактах написать сообщение в момент вашего нахождения с ней: «Любимая, я сменил номер телефона. Пиши сюда». Когда придет это сообщение, посмотрите на ее реакцию, а далее возьмите телефон и задайте прямой вопрос: «Ты мне изменяешь?». В такой ситуации даже самая рассудительная женщина растеряется и не найдет ответа, если она реально изменяет. Если же ваша жена абсолютно спокойно говорит, что она не имеет представления, кто это, то остановите свой поток мыслей, направленных на измену вашей жены и подумайте, как вы можете улучшить отношения.
Каким бы не был итог данной проверки, примите простую истину - не бывает одного виноватого в измене. Счастливая женщина никогда не пойдет на измену. Если же это все-таки случилось, проведите работу над собой с помощью психолога и примите решение, готовы ли вы простить измену или хотите закончить эти отношения раз и навсегда.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейные отношения не всегда похожи на сказку со счастливым концом. Прошла пора романтики, вас затянул быт, дети отнимают все свободное время, а жена превратилась в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)