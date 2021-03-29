Как понять, что жена вам изменяет?

Источник материала: ОНТ

Семейные отношения не всегда похожи на сказку со счастливым концом. Прошла пора романтики, вас затянул быт, дети отнимают все свободное время, а жена превратилась в соседку, у которой на постоянной основе болит голова. У вас появляются подозрения, что дело вовсе не в головных болях, а в страстном любовнике, которому теперь она дарит свою любовь. Как проверить, верны ли ваши предположения или это выдумки?





1. Разговор по душам



Фото: yaroslav-samoylov.com

Это самый простой способ понять, изменяет ли ваша жена. Не нужно устраивать истерики, вести допрос с пристрастием, просто в спокойной семейной обстановке задайте вопрос вашей любимой: «Дорогая, я заметил, что в последнее время наши отношения ухудшились. Причина во мне или в другом мужчине?». Такая постановка вопроса по ее реакции поможет определить, скрывает она что-то или нет. Если она заволновалась, покраснела, не знает, как ответить на ваш вопрос, просто задумайтесь о том, что догадки могут оказаться правдой, но на данном этапе выяснять отношения не нужно, следуйте нашей инструкции.

Если же она совершенно спокойна и перечисляет объективные причины, по которым ваши отношения пошли на спад, просто сделайте выводы и начните работу над собой.

2. Жена прячет телефон и на звонки отвечает вне вашего присутствия



Фото: akloni.com

Если вы заметили, что жена везде носит телефон с собой и не оставляет его без присмотра, попросите посмотреть в ее присутствии последние переписки. Да, женщины в этом плане более продуманные и обычно подчищают все следы, но опять же ее реакция расскажет вам о том, в правильном ли направлении вы двигаетесь.

3. Смена имиджа



Фото: wday.ru

Ваша жена несколько лет ходила с одной стрижкой, одним цветом волос, придерживалась одного стиля одежда, а сейчас вы видите в ней резкие изменения? Если предыдущие пункты совпадают, то поставьте у себя в голове галочку и следуйте дальше.

4. Подруги или работа вышли на первый план



Фото: stv92.ru

Ваша жена часто задерживается на работе? Или посиделки с подругами стали слишком частыми? Постарайтесь наладить отношения с кем-нибудь из ее коллег или мужьями подруг, они помогут найти вам ключ к разгадке.

5. Итоговая проверка

Если по всем предыдущим пунктам вы поняли, что, скорее всего, ваша жена вам изменяет, пора переходить к действиям.



Фото: intrigue.dating

Попросите человека, которого у вашей жены нет в контактах написать сообщение в момент вашего нахождения с ней: «Любимая, я сменил номер телефона. Пиши сюда». Когда придет это сообщение, посмотрите на ее реакцию, а далее возьмите телефон и задайте прямой вопрос: «Ты мне изменяешь?». В такой ситуации даже самая рассудительная женщина растеряется и не найдет ответа, если она реально изменяет. Если же ваша жена абсолютно спокойно говорит, что она не имеет представления, кто это, то остановите свой поток мыслей, направленных на измену вашей жены и подумайте, как вы можете улучшить отношения.





Каким бы не был итог данной проверки, примите простую истину - не бывает одного виноватого в измене. Счастливая женщина никогда не пойдет на измену. Если же это все-таки случилось, проведите работу над собой с помощью психолога и примите решение, готовы ли вы простить измену или хотите закончить эти отношения раз и навсегда.

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