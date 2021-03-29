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«Металлург» разгромил жлобинскую «Юность» в матче плей-офф Экстралиги

29.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Металлург» разгромил жлобинскую «Юность» в матче плей-офф Экстралиги

Неожиданный результат увидели болельщики в шестом матче плей-офф Эксталиги между «Металлургом» и «Юностью». 

Действующие чемпионы оказались разгромлены жлобинскими хоккеистами – 5:1. Это самое крупное поражение минчан за последний год. Теперь все решит одна игра – седьмая в этой серии. У «Металлурга» появился прекрасный шанс впервые с 2013 года выйти в финал белорусского чемпионата. Победителя этой пары узнаем уже завтра. Решающий матч пройдет в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Неожиданный результат увидели болельщики в шестом матче плей-офф Эксталиги между «Металлургом» и «Юностью».  Действующие чемпионы оказались разгромлены...
 
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