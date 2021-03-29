Ливни спровоцировали наводнение в Теннеси: более 200 человек заблокированы в своих домах и авто

Источник материала: ОНТ

Непогода в США: аномальные ливни привели к наводнению.

Все реки на юге страны достигли самого высокого уровня за последние 10 лет. Наиболее пострадал штат Теннесси. Из-за ливня около 200 человек оказались заблокированы в домах и автомобилях. Сообщается о четырёх погибших. По данным метеослужбы, в ближайшие дни дожди в регионе прекратятся, однако на смену им могут прийти разрушительные торнадо.

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