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Ливни спровоцировали наводнение в Теннеси: более 200 человек заблокированы в своих домах и авто
Источник материала: ОНТ
Непогода в США: аномальные ливни привели к наводнению.
Все реки на юге страны достигли самого высокого уровня за последние 10 лет. Наиболее пострадал штат Теннесси. Из-за ливня около 200 человек оказались заблокированы в домах и автомобилях. Сообщается о четырёх погибших. По данным метеослужбы, в ближайшие дни дожди в регионе прекратятся, однако на смену им могут прийти разрушительные торнадо.
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Непогода в США: аномальные ливни привели к наводнению. Все реки на юге страны достигли самого высокого уровня за последние 10 лет. Наиболее пострадал штат Теннесси....
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