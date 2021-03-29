Лукашенко: одни «бабки косят» за границей, а других «на вилы» бросают!

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил особую важность обеспечения спокойной и безопасной жизни граждан. Глава государства заявил об этом 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, передает «Пул Первого».

Александр Лукашенко дал отдельное поручение уполномоченной Президента по городу Минску, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой.

Глава государства подчеркнул, что надо жестко работать с теми, кто «берется за оружие».

Фото: БЕЛТА

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