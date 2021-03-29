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Соцсети заполонили мемы про контейнеровоз «Эвер Гивен», который заблокировал Суэцкий канал
Источник материала: ОНТ
23 марта один из самых больших контейнеровозов в мире «Эвер Гивен» сел на мель. Своими габаритами он заблокировал Суэцкий канал – один из важнейших торговых путей. Длина судна – 400 метров, ширина – 59 м. И пока специалисты разбирались с этой серьезной проблемой, обычные люди решили снизить градус напряжения с помощью юмора. Фотошоп, юмор и фантазия – все, что нужно настоящему мастеру.
Кстати, 29 марта стало известно, что контейнеровоз удалось снять с мели и канал снова разблокирован. Порадуемся этому факту и наладимся подборкой самых забавных мемов из Сети на эту тему.
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23 марта один из самых больших контейнеровозов в мире «Эвер Гивен» сел на мель. Своими габаритами он заблокировал Суэцкий канал – один из важнейших торговых путей....
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