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Памятник шаверме установили в Петербурге

29.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Памятник шаверме установили в Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) на фасаде одного из домов был установлен небольшой памятник шаверме. Об этом жители города сообщают в социальных сетях.

Памятник в виде держащей сверток руки появился на стене одного из нежилых домов. Под скульптурой размещена подпись «Питерской шаверме».

Как сообщает издание «Бумага», памятник был установлен находящимся поблизости кафе «Раш Лаваш». В заведении заявили, что установка была согласована. Сотрудник кафе подчеркнул, что памятник шаверме не только рекламирует заведение, но и обозначает значимость блюда в Санкт-Петербурге.

При этом в администрации Приморского района города установку такого памятника не одобрили, уточняет «Фонтанка».

Фото: VK / @primor

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В Санкт-Петербурге (Россия) на фасаде одного из домов был установлен небольшой памятник шаверме. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Памятник в виде...
 
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