|
Памятник шаверме установили в Петербурге
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге (Россия) на фасаде одного из домов был установлен небольшой памятник шаверме. Об этом жители города сообщают в социальных сетях.
Памятник в виде держащей сверток руки появился на стене одного из нежилых домов. Под скульптурой размещена подпись «Питерской шаверме».
Как
При этом в администрации Приморского района города установку такого памятника не одобрили,
Фото: VK / @primor
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге (Россия) на фасаде одного из домов был установлен небольшой памятник шаверме. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. Памятник в виде...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)