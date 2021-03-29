Памятник шаверме установили в Петербурге

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге (Россия) на фасаде одного из домов был установлен небольшой памятник шаверме. Об этом жители города сообщают в социальных сетях.

Памятник в виде держащей сверток руки появился на стене одного из нежилых домов. Под скульптурой размещена подпись «Питерской шаверме».

Как сообщает издание «Бумага», памятник был установлен находящимся поблизости кафе «Раш Лаваш». В заведении заявили, что установка была согласована. Сотрудник кафе подчеркнул, что памятник шаверме не только рекламирует заведение, но и обозначает значимость блюда в Санкт-Петербурге.

При этом в администрации Приморского района города установку такого памятника не одобрили, уточняет «Фонтанка».

Фото: VK / @primor

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram