ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Славянский базар в Витебске: стартовали продажи билетов на юбилейный 30-й фестиваль

29.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Славянский базар в Витебске: стартовали продажи билетов на юбилейный 30-й фестиваль

Добро пожаловать на Славянский базар! Самое яркое событие белорусского лета начинает международный этап продажи билетов. В этом году фестиваль искусств широко отпразднует свой юбилей и пройдёт уже в 30-й раз.

Продажа билетов теперь открыта на сайтах билетных операторов Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, через интернет можно приобрести подарочные сертификаты на любые события фестиваля. Он пройдёт с 14 по 19 июля и начнётся увертюрой. 

Зрителей ждёт рок-феерия «Огонь и лёд», во время которой на легендарной сцене Витебска появится ледовая площадка. Фестиваль готовятся провести в лучших традициях – с масштабными концертами открытия и закрытия. В программе – День союзного государства, ночные концерты, и, конечно, международные конкурсы совсем юных и молодых исполнителей. Сюрпризы в юбилейный год организаторы обещают каждый день. Стоимость билетов на концерты в Летнем амфитеатре начинается от 28 рублей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добро пожаловать на Славянский базар! Самое яркое событие белорусского лета начинает международный этап продажи билетов. В этом году фестиваль искусств широко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by