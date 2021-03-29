Славянский базар в Витебске: стартовали продажи билетов на юбилейный 30-й фестиваль

Источник материала: ОНТ

Добро пожаловать на Славянский базар! Самое яркое событие белорусского лета начинает международный этап продажи билетов. В этом году фестиваль искусств широко отпразднует свой юбилей и пройдёт уже в 30-й раз.

Продажа билетов теперь открыта на сайтах билетных операторов Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, через интернет можно приобрести подарочные сертификаты на любые события фестиваля. Он пройдёт с 14 по 19 июля и начнётся увертюрой.

Зрителей ждёт рок-феерия «Огонь и лёд», во время которой на легендарной сцене Витебска появится ледовая площадка. Фестиваль готовятся провести в лучших традициях – с масштабными концертами открытия и закрытия. В программе – День союзного государства, ночные концерты, и, конечно, международные конкурсы совсем юных и молодых исполнителей. Сюрпризы в юбилейный год организаторы обещают каждый день. Стоимость билетов на концерты в Летнем амфитеатре начинается от 28 рублей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram