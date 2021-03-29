В этих странах едят людей, или Куда не стоит ехать в отпуск?

Источник материала: ОНТ

В 2021 году слово «каннибал» обычно ассоциируется с психически больными маньяками или с дикими африканскими племенами. Слово уже давно приобрело негативный окрас в обществе, и этому есть вполне адекватные причины. Но каково будет узнать, что существует ряд стран, в которых поедать человеческую плоть все еще является нормальным явлением? Сейчас существует по меньшей мере 7 стран, в которых каннибализм считается культурной нормой среди местного населения.





1. Индия

Даже в Индии имеются группы людей, которые не против полакомиться человечиной. Индийская секта под названием «Агхори» поедает внутренности людей, которые на добровольной основе их завещали перед смертью. Члены секты поклоняется духам, которые якобы требуют у них человеческие жертвоприношения. Стать жертвой для некоторых ее членов является очень почетной участью. Бывали случаи, когда будущие жертвы соревновались между собой за получение чести быть съеденным вождями племени.



Фото: turist.delfi.ee

Имеется информация о том, что они едят трупы, выловленные в реке Ганг. Также участники секты были замечены за воровством органов из крематориев. Они употребляют человеческие органы с целью предотвращения старения организма. Также агхори изготавливают ритуальные изделия из черепов и костей человека, которые очень даже недурно выглядят. Некоторые выходцы торгуют ими на черных рынках Пакистана и Индии.

2. Юго-Восточная Папуа-Новая Гвинея

Новая Гвинея – жаркая африканская страна, в которой проживает дикое племя каннибалов со смешным названием «Короваи». Эти люди систематически едят мясо человека в ритуальных и гастрономических целях. В их традиционном понимании человек, умерший без видимой на то причины (травмы, старость, болезнь) был подвержен темной магии. Чтобы сохранить себя и своих окружающих, они вынуждены употребить тело умершего в пищу. Племя проживает на территории вдоль реки, и были замечены случаи, когда папуасы забивали туристов с целью пропитания. Также шаманами необычайно ценится ещё теплый человеческий мозг. В 1961 году во время сбора артефактов племени сын губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера Майкл Рокфеллер без вести пропал на территориях короваев. Его тело так и не было найдено. По слухам, сын чиновника был съеден местным племенем.



Фото: tourblogger.ru

Как уже было сказано, шаманы считают, что употребленный в пищу мозг может принести человеку безграничный интеллект и смекалку. Это помогает охотиться и восстанавливаться после серьезных физических нагрузок. Хоть данное племя не пытается нападать на окружающих, все равно ходят слухи, что у местных жителей, не относящихся к караваям, пропадают люди из деревень. Мировое сообщество пока не обращает внимания на них, изредка посылая исследователей в сопровождении вооруженной охраны.

3. Камбоджа

На территории Камбоджи каннибализм был особо распространен в 1960-1970-х годах в связи с войнами в Юго-Восточной Азии. Хотя проявление каннибализма, хоть и крайне редко, но бывают замечены и по сей день. Контроль над поставками провизии контролировала организация «Красные кхмеры», что привело к голоду во всей стране. Также поедание печени своего врага является ритуалом у воинов Камбоджи. Красные кхмеры отменили частную собственность на средства производства, из-за чего многие крестьяне не могли свободно зарабатывать на жизнь. Они вынуждены были поедать друг друга не в ритуальных, а в гастрономических целях. Сейчас сохранились поколения, которые помнят те тяжелые дни. Многие их представители продолжают свою кровавую традицию поедания органов мертвых родственников.



Фото: herworld.co.id

4. Конго

Пик каннибализма в Конго был во время гражданской Конголезской войны. В военное время в группировках повстанцев бытовало мнение, что необходимо съедать своего противника, особенно сердце, которое, по их мнению, передаст им силу противника. Бытует мнение, что они до сих пор верят, что человеческое сердце придает особых сил. Хоть каннибализм в Конго уже и не является обыденной вещью, но в 2012 году был замечен случай поедания человека.



Фото: xn--24-6kchq2abwi5bc.xn--p1ai

5. Западная Африка и близлежащие регионы

На территории западной Африки существовало племя под названием «Леопард». Аборигены устраивали охоту на людей. В племени свято верили в то, что поедание человеческой плоти делает их сильнее, быстрее и выносливее. Традиционной одеждой племени являлись шкуры леопарда, а оружие они изготавливали из их зубов.



Фото: m.fishki.net

6. Бразилия

Бразильское племя «Вари», просуществовавшее в трущобах Олинды до 1960 года, употребляло в пищу религиозных и благочестивых умерших. Большая часть племени была уничтожена миссионерами, хотя из-за чрезмерной нищеты иногда случаются случаи каннибализма до сих пор. Местные жители утверждают, что голоса в голове иногда им приказывают съесть того или другого человека.



Фото: s00.yaplakal.com

7.Фиджи

Фиджи - остров, который ранее был известен как «Остров Каннибалов», хотя и в настоящее время аборигены не против полакомиться мясом человека. При этом они употребляют мясо людей только из вражеского племени.



Фото: imag.one

Стоит сказать, что они не разрывают мясо сырым, а употребляют в пищу только приготовленное мясо, используя столовые приборы.





По материалам сайтов: wikipedia.org , zen.yandex.ru

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