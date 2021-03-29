Страшный взрыв на крупнейшем в Индонезии НПЗ: пострадали не менее 20 человек

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. Пострадали, по меньшей мере, 28 человек. Страшные кадры первых минут ЧП попали на видео.

Их сняли очевидцы, которые спасались бегством. Эвакуировать с места происшествия пришлось почти тысячу человек. Из-за пожара тяжёлые ожоги получили пятеро, у остальных – лёгкие ранения.

Пожар, охвативший большую часть территории предприятия, не удавалось потушить несколько часов. Причина произошедшего пока не установлена. В сутки этот завод перерабатывает около 125 тысяч баррелей нефти.

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