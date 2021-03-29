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Страшный взрыв на крупнейшем в Индонезии НПЗ: пострадали не менее 20 человек
Источник материала: ОНТ
Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. Пострадали, по меньшей мере, 28 человек. Страшные кадры первых минут ЧП попали на видео.
Их сняли очевидцы, которые спасались бегством. Эвакуировать с места происшествия пришлось почти тысячу человек. Из-за пожара тяжёлые ожоги получили пятеро, у остальных – лёгкие ранения.
Пожар, охвативший большую часть территории предприятия, не удавалось потушить несколько часов. Причина произошедшего пока не установлена. В сутки этот завод перерабатывает около 125 тысяч баррелей нефти.
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Мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. Пострадали, по меньшей мере, 28 человек. Страшные кадры первых минут ЧП попали на видео. Их...
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