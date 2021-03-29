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Лукашенко: разные силы, прежде всего извне, очень хотят накалить обстановку в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Различные силы, в первую очередь извне, очень хотят накалить обстановку в Беларуси. Об этом 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Глава государства отметил, что на совещание приглашен силовой блок Совета безопасности для обсуждения обозначенной тематики в первую очередь с позиции того, как действовать дальше, обеспечивая внешнюю и внутреннюю безопасность, что необходимо предпринять с учетом меняющейся обстановки.
Президент отметил режиссируемые из-за границы попытки радикализировать протест.
Глава государства попросил главу МВД и председателя КГБ кратко доложить о перспективах развития ситуации внутри страны, а министра обороны – о ситуации на внешних границах Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Различные силы, в первую очередь извне, очень хотят накалить обстановку в Беларуси. Об этом 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической...
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