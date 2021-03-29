Лукашенко: разные силы, прежде всего извне, очень хотят накалить обстановку в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Различные силы, в первую очередь извне, очень хотят накалить обстановку в Беларуси. Об этом 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на совещание приглашен силовой блок Совета безопасности для обсуждения обозначенной тематики в первую очередь с позиции того, как действовать дальше, обеспечивая внешнюю и внутреннюю безопасность, что необходимо предпринять с учетом меняющейся обстановки.

Президент отметил режиссируемые из-за границы попытки радикализировать протест.

Глава государства попросил главу МВД и председателя КГБ кратко доложить о перспективах развития ситуации внутри страны, а министра обороны – о ситуации на внешних границах Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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