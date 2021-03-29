«Только не ругайся!»: Подборка умилительных фото питомцев, которых застукали на месте преступления

Источник материала: ОНТ

У животных нет совести? Только взгляните в эти милые и добрые глаза, которые так и просят их простить и говорят о том, что больше так не будут. Собрали для вас подборку фотографий домашних «преступников», которых застукали с поличным на месте преступления. Но разве можно на них ругаться?

Фотографии питомцев опубликовали их хозяева в соцсеть Reddit .

1. А эта парочка, кажется, натворила что-то вместе.



© DanielleDryBones / Reddit

2. «Ну, а что, Петр I тоже прорубил окно в Европу».



© xenawp314 / Reddit

3. Видимо, кто-то очень любит сметанку, ну, или просто решил побрить усы, как это делает хозяин.



© remkox / Reddit

4. А совесть все-таки мучает!



© rtrevin5 / Reddit

5. Называется, оставили на выходные одного дома.



© hollisfk / Reddit

6. Выражение мордашки говорит: «Я не знаю, как это произошло, оно само».



© Ropa-grande / Reddit

7. Потраченные часы на мозаику прошли даром. А все потому, что надо было внимание коту уделять, а не каким-то там пазлам.



© XanaxPandas / Reddit

8. Только посмотрите на эту «невинную» мордашку. Оказывается, собаки тоже не любят корочки от пиццы.



© S***d_Dr***_Guy / Reddit

9. Ох, уж эти испуганные глазки.



© MrZadrote / Imgur

10. А ведь это была любимая книга с автографом...



© mavericktatt / Reddit

11. «Пытается быть милым (и у него это получается) после того, как втихаря съел мой бутерброд», - написал хозяин.



© TheCoatman / Reddit

12. Кто-то сейчас получит!



© S***d_Dr***_Guy / Reddit

13. А этот пёсель наказал себя сам и решил отбыть наказание в углу. Интересно, что он сделал?



© Deerhunter2013 / Reddit

14. Ну, в шляпе просто отверстий для ушек не хватало!



© 3amApollo / Reddit

15. Когда преступники нашли по горячим следам.



© robyntrainor / Reddit





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