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«Только не ругайся!»: Подборка умилительных фото питомцев, которых застукали на месте преступления

29.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Только не ругайся!»: Подборка умилительных фото питомцев, которых застукали на месте преступления

У животных нет совести? Только взгляните в эти милые и добрые глаза, которые так и просят их простить и говорят о том, что больше так не будут. Собрали для вас подборку фотографий домашних «преступников», которых застукали с поличным на месте преступления. Но разве можно на них ругаться?

Фотографии питомцев опубликовали их хозяева в соцсеть Reddit.

1. А эта парочка, кажется, натворила что-то вместе.


© DanielleDryBones / Reddit

2. «Ну, а что, Петр I тоже прорубил окно в Европу».


© xenawp314 / Reddit

3. Видимо, кто-то очень любит сметанку, ну, или просто решил побрить усы, как это делает хозяин.


© remkox / Reddit

4. А совесть все-таки мучает!


© rtrevin5 / Reddit

5. Называется, оставили на выходные одного дома.


© hollisfk / Reddit

6. Выражение мордашки говорит: «Я не знаю, как это произошло, оно само».


© Ropa-grande / Reddit

7. Потраченные часы на мозаику прошли даром. А все потому, что надо было внимание коту уделять, а не каким-то там пазлам.


© XanaxPandas / Reddit

8. Только посмотрите на эту «невинную» мордашку. Оказывается, собаки тоже не любят корочки от пиццы.


© S***d_Dr***_Guy / Reddit

9. Ох, уж эти испуганные глазки.


© MrZadrote / Imgur

10. А ведь это была любимая книга с автографом...


© mavericktatt / Reddit

11. «Пытается быть милым (и у него это получается) после того, как втихаря съел мой бутерброд», - написал хозяин.


© TheCoatman / Reddit

12. Кто-то сейчас получит!


© S***d_Dr***_Guy / Reddit

13. А этот пёсель наказал себя сам и решил отбыть наказание в углу. Интересно, что он сделал?


© Deerhunter2013 / Reddit

14. Ну, в шляпе просто отверстий для ушек не хватало!


© 3amApollo / Reddit

15. Когда преступники нашли по горячим следам.


© robyntrainor / Reddit


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У животных нет совести? Только взгляните в эти милые и добрые глаза, которые так и просят их простить и говорят о том, что больше так не будут. Собрали для вас...
 
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