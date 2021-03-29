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«Только не ругайся!»: Подборка умилительных фото питомцев, которых застукали на месте преступления
Источник материала: ОНТ
У животных нет совести? Только взгляните в эти милые и добрые глаза, которые так и просят их простить и говорят о том, что больше так не будут. Собрали для вас подборку фотографий домашних «преступников», которых застукали с поличным на месте преступления. Но разве можно на них ругаться?
Фотографии питомцев опубликовали их хозяева в соцсеть
1. А эта парочка, кажется, натворила что-то вместе.
2. «Ну, а что, Петр I тоже прорубил окно в Европу».
3. Видимо, кто-то очень любит сметанку, ну, или просто решил побрить усы, как это делает хозяин.
4. А совесть все-таки мучает!
5. Называется, оставили на выходные одного дома.
6. Выражение мордашки говорит: «Я не знаю, как это произошло, оно само».
7. Потраченные часы на мозаику прошли даром. А все потому, что надо было внимание коту уделять, а не каким-то там пазлам.
8. Только посмотрите на эту «невинную» мордашку. Оказывается, собаки тоже не любят корочки от пиццы.
9. Ох, уж эти испуганные глазки.
10. А ведь это была любимая книга с автографом...
11. «Пытается быть милым (и у него это получается) после того, как втихаря съел мой бутерброд», - написал хозяин.
12. Кто-то сейчас получит!
13. А этот пёсель наказал себя сам и решил отбыть наказание в углу. Интересно, что он сделал?
14. Ну, в шляпе просто отверстий для ушек не хватало!
15. Когда преступники нашли по горячим следам.
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У животных нет совести? Только взгляните в эти милые и добрые глаза, которые так и просят их простить и говорят о том, что больше так не будут. Собрали для вас...
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