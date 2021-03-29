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«Студент на неделю»: дни открытых дверей проводят в БГУ
Источник материала: ОНТ
Новые форматы уже знакомого проекта: сегодня в Белорусском государственном университете пройдёт день открытых дверей. Абитуриентов примут факультеты журналистики, философии и социальных наук, а также Институт дополнительного образования БГУ.
Кроме очных встреч предлагают и дистанционные: содержательные стримы, общение в соцсетях, виртуальные диалоги с преподавателями и студентами вуза, прямые трансляции и телефонные горячие линии. Все желающие не только смогут вникнуть во все нюансы учебного процесса, но и познакомиться со студенческой жизнью.
Это юбилейный, 10-й по счёту сезон проекта «Студент БГУ на неделю». Он продлится до 2 апреля.
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Новые форматы уже знакомого проекта: сегодня в Белорусском государственном университете пройдёт день открытых дверей. Абитуриентов примут факультеты...
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