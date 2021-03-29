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Два человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде
Источник материала: ОНТ
В Эссексе (Мэриленд, США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом
Уточняется, что стрельбу в одном из магазинов города открыл неизвестный. На место инцидента прибыли полицейские. Они обнаружили одного раненого и тела двоих убитых.
Позже в жилом комплексе недалеко от магазина также произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный попытался совершить суицид. Он был госпитализирован.
Как
Ведется расследование.
Фото: Pixabay
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В Эссексе (Мэриленд, США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует The Baltimore Sun. Уточняется, что стрельбу в одном из магазинов города открыл...
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