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Два человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

29.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

В Эссексе (Мэриленд, США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует The Baltimore Sun.

Уточняется, что стрельбу в одном из магазинов города открыл неизвестный. На место инцидента прибыли полицейские. Они обнаружили одного раненого и тела двоих убитых.

Позже в жилом комплексе недалеко от магазина также произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный попытался совершить суицид. Он был госпитализирован.

Как подчеркивает The Daily News, правоохранители не готовы утверждать, что оба инцидента связаны.

Ведется расследование.

Фото: Pixabay

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В Эссексе (Мэриленд, США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует The Baltimore Sun. Уточняется, что стрельбу в одном из магазинов города открыл...
 
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