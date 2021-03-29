Белорусские и российские десантники провели учение по ликвидации незаконного вооружённого формирования

Источник материала: ОНТ

Боеготовность на высоте. Продолжаются совместные учения белорусских и российских военных. На Осиповичском полигоне задачи отработали десантники двух стран.

На первом этапе «голубые береты» противостояли незаконным вооружённым формированиям. Одному из подразделений пришлось действовать в условиях окружения боевиками. Парашютно-десантную роту по воздуху доставили в район боевых действий – там она столкнулась с засадой бандформирования.

Огневое поражение, высадка с воздуха, прорыв засады и уничтожение неприятеля – на каждом этапе действия были слаженными. После учения военнослужащим вручили награды и памятные подарки.

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