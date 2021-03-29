|
Белорусские и российские десантники провели учение по ликвидации незаконного вооружённого формирования
Источник материала: ОНТ
Боеготовность на высоте. Продолжаются совместные учения белорусских и российских военных. На Осиповичском полигоне задачи отработали десантники двух стран.
На первом этапе «голубые береты» противостояли незаконным вооружённым формированиям. Одному из подразделений пришлось действовать в условиях окружения боевиками. Парашютно-десантную роту по воздуху доставили в район боевых действий – там она столкнулась с засадой бандформирования.
Огневое поражение, высадка с воздуха, прорыв засады и уничтожение неприятеля – на каждом этапе действия были слаженными. После учения военнослужащим вручили награды и памятные подарки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и российские десантники провели учение по ликвидации незаконного вооружённого формирования
Боеготовность на высоте. Продолжаются совместные учения белорусских и российских военных. На Осиповичском полигоне задачи отработали десантники двух стран. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)