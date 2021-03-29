Люкс или масс-маркет? 5 вещей, за которые не стоит переплачивать деньги. Проверьте себя!

Источник материала: ОНТ

Стереотип «дороже значит лучше» подсознательно влияет на нас, когда мы делаем выбор в магазине. Мы думаем, что, переплачивая за товар, мы вкладываем деньги в качество. Конечно, в некоторых товарах так и есть. Ведь одни производители используют качественные и дорогие материалы в составе, а кто-то экономит. Но далеко не всегда это сказывается на окончательном результате и не стоит забывать о том, что ценник зачастую накручивают за более дорогую упаковку и рекламу. Собрали для вас подборку вещей, за которые точно не стоит переплачивать, ведь эффект от люкса и от масс-маркета одинаковый.

1. Зубная паста.

Не столь важно, какой пастой вы пользуйтесь, главное - насколько часто и качественно вы чистите зубы. При неправильной и нерегулярной гигиене рта никакая дорогая паста не спасет вас от кариеса и зубного камня. Лучше потратьтесь отдельно на зубную нить и ополаскиватель.



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2. Шампунь.

Главная функция шампуня - очищать кожу головы. Поэтому неважно сделаете это вы средством за 1$ или 50$. Практически не имеет разницы, сколько масел и полезных средств входят в состав, ведь мы наносим шампунь всего на 1 минуту, пока моем голову. За это время ничего не успевает впитаться. Лучше потратьтесь на хороший бальзам или маску. Вот они действительно повлияют на блеск и здоровый вид ваших волос.



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3. Очищающая глиняная маска для лица.

Здесь уж точно не стоит переплачивать за состав. Ведь обычные пакетики с чистой косметической глиной стоят копейки.



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4. Бритвенный станок.

Разница между дорогим станком со съемными лезвиями и дешевыми одноразовыми – только в цене. Да, одноразовые нужно чаще менять, но сменные кассеты все равно обходятся дороже. А эффект бритья всегда одинаковый.



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5. Гель для душа.

Любой гель для душа – это сложный химический состав с приятным запахом. Переплатить вы можете только за бренд и красивую упаковку. А если вы хотите натуральные составы, то лучше использовать самодельные смеси из овсянки, трав или косметической глины.



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