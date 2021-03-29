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Это очень мило. Посмотрите, как домашний соболенок катается на роботе-пылесосе

29.03.2021 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милым видео поделилась в Instagram жительница России Наталья Хорошева. В ролике, который посмотрели почти 30 тысяч человек, домашний соболенок (!) по кличке Бадди катается на роботе-пылесосе. Похоже, зверек нашел алгоритм, который позволяет «заводить» технику: он залезает на пылесос и виляет хвостом. Как пишет его хозяйка, таким образом Бадди касается кнопки «home», что приводит пылесос в движение и заставляет «перепарковаться». Посмотрите, как это забавно.

Кстати, хозяйка Бадди не первый раз умиляет подписчиков видео с ее питомцем. Соболенок, которого фактически спасли от смерти, забрав со зверофермы в двухмесячном возрасте, то и дело прыгает с карнизов, забавно крадет еду, катается на гамаке.

 
 
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Наверное, мало кто из соболей видел робот-пылесос в принципе. Не говоря уже о том, чтобы кататься на нем
 
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