Это очень мило. Посмотрите, как домашний соболенок катается на роботе-пылесосе

Источник материала: Tut.by

Милым видео поделилась в Instagram жительница России Наталья Хорошева. В ролике, который посмотрели почти 30 тысяч человек, домашний соболенок (!) по кличке Бадди катается на роботе-пылесосе. Похоже, зверек нашел алгоритм, который позволяет «заводить» технику: он залезает на пылесос и виляет хвостом. Как пишет его хозяйка, таким образом Бадди касается кнопки «home», что приводит пылесос в движение и заставляет «перепарковаться». Посмотрите, как это забавно.

Кстати, хозяйка Бадди не первый раз умиляет подписчиков видео с ее питомцем. Соболенок, которого фактически спасли от смерти, забрав со зверофермы в двухмесячном возрасте, то и дело прыгает с карнизов, забавно крадет еду, катается на гамаке.