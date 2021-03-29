Как не пропустить эндометриоз и вовремя начать лечение - узнали у врача-гинеколога

Источник материала: Tut.by

Эндометриоз — заболевание, которое не только снижает качество жизни женщины, но и приводит к бесплодию. HEALTH.TUT.BY поговорил с врачом-гинекологом Еленой Судиловской о том, как вовремя заметить эту болезнь и правильно ее лечить.

Елена Судиловская Врач-гинеколог первой квалификационной категории

— Эндометриоз — это распространенное хроническое гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию — внутреннему слою матки, — разрастаются за пределами этого слоя.

Эндометриоз может проявиться в детском возрасте с началом менархе — первой менструации. Если у девочки начинаются болезненные месячные, по этому факту уже можно заподозрить наличие этой болезни.

Но, как правило, с такой проблемой к гинекологу начинают обращаться женщины, которых беспокоит не боль, а нерегулярный цикл, невозможность зачать ребенка или беременность с неблагоприятным исходом.



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Почему появляется эндометриоз?

— Сейчас нет единого мнения о происхождении эндометриоза, существуют лишь отдельные теории. Например, гормональная или имплантационная — теория о том, что клетки эндометрия во время менструации по маточным трубам попадают в брюшную полость. Поиски причины появления этой патологии ведутся до сих пор.

Какие симптомы могут говорить о наличии эндометриоза?

— Во-первых, болезненная менструация. Речь идет не о тянущей боли внизу живота, а о состоянии, которое инвалидизирует женщину. Она не может справляться без приема обезболивающих препаратов, плохо себя чувствует эмоционально и физически, становится неработоспособной.

Во-вторых, хроническая тазовая боль, у которой нет видимой причины. Эта боль может возникать во время полового акта и усиливаться после него.

Также при эндометриозе женщины чаще всего жалуются, что менструация у них начинается с мажущих коричневых выделений в течение 5−7 дней. Более того, подобные выделения могут быть в середине цикла или долго сохраняться после месячных.

Наличие перечисленных симптомов зависит от расположения очагов эндометриоза: в шейке или теле матки, яичниках.



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Можно ли иметь эндометриоз и даже не подозревать об этом?

— 5−10% женщин фертильного возраста страдают таким заболеванием, но у 20% из них оно протекает бессимптомно. По своему опыту могу сказать, что при выяснении анамнеза можно предположить эндометриоз, если женщина говорит о болезненной менструации, но многие считают ее нормой и не обращаются с этим к врачу.

С какими последствиями сталкиваются женщины, у которых эндометриоз?

— Эндометриоз может привести к бесплодию, и на это влияют несколько факторов: нарушение гормонального фона, хронические очаги воспаления, сниженная подвижность маточных труб, поврежденная полость матки и, как следствие, нарушение имплантации плодного яйца.

Реже эндометриоз распространяется на органы малого таза, прорастает в прямую кишку. В литературе также описаны случаи повреждения легочной ткани и глаз. Плюс это заболевание заметно снижает качество жизни женщины.

К счастью, все эти последствия можно устранить. Более того, беременность для женщины в данной ситуации будет благом и поможет наладить гормональный фон.



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Как понять, что пора идти к врачу?

— К врачу необходимо обращаться сразу же при наличии вышеуказанной симптоматики, а также проходить профилактические осмотры один раз в год. Важно не игнорировать малейшие симптомы, вызывающие беспокойство: изменение цикла, боль, нетипичные выделения.

Как лечится эндометриоз?

— Лечение подбирается строго индивидуально для каждой пациентки. К тому же оно зависит не только от симптомов, но и от цели, которую нам нужно достичь: просто убрать симптоматику или помочь женщине забеременеть.

При эндометриозе, как правило, назначают нестероидные противовоспалительные и гормональные препараты, в редких случаях прибегают к хирургическому лечению. И нужно понимать, что эндометриоз неизлечим, он будет постоянно рецидивировать.