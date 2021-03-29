Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ по «фигурке». Посмотрите на девушек, которыми восхищается мир

Источник материала: Tut.by

В Швеции завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены выиграли 6 из 12 разыгрываемых медалей. Самый яркий перформанс сборная России традиционно выдала в женском одиночном катании. Знакомим вас с молодыми фигуристками, которые оккупировали весь пьедестал и восхитили катанием мировую публику.

Золото, Анна Щербакова, 17 лет



Фото из инстаграма Анны Щербаковой

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала фигуристка Анна Щербакова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. В день завоевания золотой медали Щербаковой было 16 лет, и только 28 марта исполнилось 17.



Источник: ISU



Фото из инстаграма Анны Щербаковой



Фото из инстаграма Анны Щербаковой

По сумме двух программ — короткой и произвольной — Анна обыграла ближайшую преследовательницу Елизавету Туктамышеву почти на 13 баллов.

— Наверное, это самый лучший подарок, который я даже представить себе не могла, что смогу сделать, — радовалась победе на ЧМ фигуристка.



Фото из инстаграма Анны Щербаковой

Серебро, Елизавета Туктамышева, 24 года

Второе место в женской «фигурке» досталось Елизавете Туктамышевой (да, той самой, которая недавно мелькала обнаженной на обложке мартовского номера мужского журнала MAXIM).



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой

Елизавета в некотором смысле сотворила подвиг, выиграв в 24 года серебро в женском одиночном катании, где в последние годы правят бал совсем юные фигуристки. До этого Туктамышева поднималась на мировой пьедестал шесть лет назад (в 2015-м в Шанхае она завоевала золото).



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой

Чтобы понять, почему ее успех действительно событие, вот парочка примеров того, где сейчас главные соперницы Туктамышевой прошлых лет.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова перестала соревноваться на международном уровне после Игр в Сочи 2014 года (на тот момент ей было 17) и со временем ушла в маникюрный бизнес, а 22-летняя Юлия Липницкая уже молодая мама и тренер в команде Плющенко.

Туктамышева же долго и упорно боролась за свое место под солнцем и наконец совершила камбэк.



Фото из инстаграма Елизаветы Туктамышевой

— Надеюсь, моя история будет для кого-то примером, — сказала россиянка после завоевания серебра.

Бронза, Александра Трусова, 16 лет

Третье место в женском одиночном катании досталось нашумевшей фигуристке Александре Трусовой.



Фото из инстаграма Александры Трусовой

16-летняя спортсменка из Рязани летом 2020-го перешла от тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко. Этери расценила этот шаг не иначе как предательство.

— После перехода к Евгению Викторовичу очень много поменялось — разные новые задания, которые я раньше не делала, очень интересно на тренировках и в целом подход разный, — отмечала сама Трусова. — Мне интересно пробовать новое и улучшаться.



Источник: instagram.com/absoluteskating/



Фото из инстаграма Александры Трусовой



Фото из инстаграма Александры Трусовой

После короткой программы на чемпионате мира Александра Трусова шла только 12-й, но в произвольной она единственная из женщин заявила аж пять (!) четверных прыжков. Пусть не все из них ей покорились, но именно за счет высокой сложности программы Александра реабилитировалась и добралась до подиума.



Reuters

— Саша, ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира, — хвалил подопечную двукратный чемпион Олимпиады Плющенко. — Я уверен, что твоя мечта сделать 5 четверных в произвольной обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой.