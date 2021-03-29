Жена Зингмана опасается, что задержание бизнесмена в Африке могло быть политически мотивированным

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусскому бизнесмену Александру Зингману и его партнерам по арабской компании Aftrade DMCC до сих пор не предъявлено обвинение. Об этом заявили TUT.BY в белорусском представительстве Aftrade DMCC.

По информации местных СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Они якобы обсуждали поставки оружия.

— Планировалась деловая поездка для обсуждения возможной поставки сельскохозяйственной техники и оборудования в ДРК. Как нам удалось выяснить, никаких встреч в ДРК не состоялось, так как их задержали в аэропорту по прилете в страну, так что утверждения о якобы имевших место встречах до задержания не соответствуют действительности, — говорится в ответе Aftrade DMCC. — Поездка изначально была запланирована в несколько африканских государств. План командировки предполагал дальнейшее следование в Зимбабве. Все, что касается сообщений в местных ресурсах о якобы имевших место переговорах по поставкам оружия, не соответствует действительности.

Жена Александра Зингмана Елизавета также «глубоко обеспокоена физическим и психологическим состоянием Александра, которого незаконно задержали власти ДРК».





— Мы так и не получили даже формальных объяснений причин задержания. Слава богу, его адвокат смогла коротко пообщаться с ним в минувший вторник. Однако с учетом нестабильности в стране и недавней смерти итальянского посла мы как члены его семьи, а также его друзья и коллеги очень волнуемся из-за сложившейся ситуации. Слухи о якобы торговле оружием являются абсолютной ложью и усиливают наши опасения о том, что это задержание было политически мотивировано, — заявила супруга.