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Госсекретарь Совбеза пообещал опубликовать списки «негодяев», которые «бросили страну»
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После совещания у правителя госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович набросился на «бежавших из страны».
– Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, – цитирует Вольфовича
Он отметил:
– Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны.
Добавим, на совещании в понедельник, в котором участвовал Вольфович, Лукашенко
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«Все эти негодяи у нас переписаны».
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