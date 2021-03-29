Госсекретарь Совбеза пообещал опубликовать списки «негодяев», которые «бросили страну»

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После совещания у правителя госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович набросился на «бежавших из страны».

– Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, – цитирует Вольфовича БЕЛТА .

Он отметил:

– Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны.

Добавим, на совещании в понедельник, в котором участвовал Вольфович, Лукашенко высказался о BYPOL .