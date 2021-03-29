Как Запад «отдает» Украину России

Источник материала: Салiдарнасць

«Украина слишком важна для России, но предложение [США] «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских». Мы что-то пропустили? Вашингтон готов уступить Киев Москве?





Если верить российской пропаганде , то да. Но стоит ли верить? Давайте разбираться.

Итак, что стало поводом для столь смелого утверждения? Одно пред(по)ложение из колонки обозревателя The Washington Post Генри Олсена!

Колумнист пишет об укреплении связей между Пекином и Москвой, видя в этом вызов для администрации Джо Байдена. Олсен раскладывает пасьянс. разбирая, как может реагировать американская администрация на перспективу такого альянса. И в числе прочих сценариев упоминает: «уговорив Россию отказаться от союза с Китаем, хотя это неизбежно потребовало бы дать России то, что она ценит – например, доминирование над Украиной, а может быть, даже вывод натовских войск из прибалтийских стран-членов альянса».

На основании этого автор «Телескопа» делает далеко идущий вывод: «идея обмена Украины постепенно будет приобретать все большую популярность в Вашингтоне». Одна фраза в статье одного журналиста (к тому же вырванная из контекста) выдается чуть ли не за доминирующее мнение в американском истеблишменте.

Раздуть из мухи слона, игнорируя при этом реальность – еще один излюбленный прием пропагандистов. Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом характеризуют цифры: объем помощи, предоставленной Соединенными Штатами Украине превысил 5 миллиардов долларов (из них 362 миллиона предназначены для сферы здравоохранения). Причем новое руководство США выступает за увеличение этой поддержки .

Но «Телескоп» обращается с фактами, как персонаж «Свадьбы в Малиновке» Попандопуло – с биноклем.

В результате публике пытаются впарить собственные фантазии: вот Байден приходит к Путину и предлагает ему Украину на блюдечке, а тот говорит – мол, не нужны ваши подачки. Все как в старом анекдоте:

Холостяк включает утюг, а он не работает. Решил сходить к соседке за утюгом (тоже незамужняя). Звонит в дверь, а сам думает:

«Сейчас она откроет дверь, я попрошу у нее утюг, она скажет: ну что вы стоите в пороге,проходите попьем кофе, где кофе, там и коньяк, после коньяку затащит меня в постель, пересплю с ней, она забеременеет, родится ребенок, придется на ней жениться, пойдут пеленки, распашонки, начнутся скандалы... »

Соседка открывает дверь, а холостяк ей:

– Да пошла ты на ... со своим утюгом!!!

Так и тут: сами вообразили, что США отдадут Украину России, и сами же гордо отказались. Но не от Украины.

«Для России вопрос о будущем Украины не стоит – то есть у нас нет никаких других вариантов, кроме как восстановить единство русского мира. Не вернуть ее себе – а именно воссоединить разделенное. И речь не о Донбассе и не о Малороссии – а об Украине в целом, Украине как таковой (включая даже ее галицийскую, западенскую часть)».

«Отказаться от отношения к независимой Украине как к национальной трагедии, вывиху русской истории, Россия может только ценой измены всему, что составляет основу русской цивилизации – своей истории, вере, национальному характеру и народному единству. Отказаться от Украины – перестать быть Россией».

И, увы, это нельзя списать на бредни одного автора. Подобными тезисами переполнены российские телеканалы и прочие средства массовой пропаганды. Да и хозяин Кремля высказывается в том же духе.

Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши – после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии – и сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны… Ну, семнадцать миллионов русских на Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни русские. Владимир Путин

А, если сопоставить это с многократными заявлениями президента РФ, что «русские и украинцы – это один народ», то выходит, что он просто считает эту территорию своей, по сути, отказывая ей в праве на суверенитет.

Но это высокомерное имперское поведение лишь отталкивает Украину еще больше и дальше. И, если альтернатива выглядит так, как в вышеприведенной цитате, то, скорее Россия перестанет быть Россией, чем вернет себе Украину.