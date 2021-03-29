ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как Запад «отдает» Украину России

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Украина слишком важна для России, но предложение [США] «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских». Мы что-то пропустили? Вашингтон готов уступить Киев Москве?

Как Запад «отдает» Украину России

Если верить российской пропаганде, то да. Но стоит ли верить? Давайте разбираться.

Итак, что стало поводом для столь смелого утверждения? Одно пред(по)ложение из колонки обозревателя The Washington Post Генри Олсена!

Колумнист пишет об укреплении связей между Пекином и Москвой, видя в этом вызов для администрации Джо Байдена. Олсен раскладывает пасьянс. разбирая, как может реагировать американская администрация на перспективу такого альянса. И в числе прочих сценариев упоминает: «уговорив Россию отказаться от союза с Китаем, хотя это неизбежно потребовало бы дать России то, что она ценит – например, доминирование над Украиной, а может быть, даже вывод натовских войск из прибалтийских стран-членов альянса».  

На основании этого автор «Телескопа» делает далеко идущий вывод: «идея обмена Украины постепенно будет приобретать все большую популярность в Вашингтоне». Одна фраза в статье одного журналиста (к тому же вырванная из контекста) выдается чуть ли не за доминирующее мнение в американском истеблишменте.

Раздуть из мухи слона, игнорируя при этом реальность – еще один излюбленный прием пропагандистов. Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом характеризуют цифры: объем помощи, предоставленной Соединенными Штатами Украине превысил 5 миллиардов долларов (из них 362 миллиона предназначены для сферы здравоохранения). Причем новое руководство США выступает за увеличение этой поддержки.

Но «Телескоп» обращается с фактами, как персонаж «Свадьбы в Малиновке» Попандопуло – с биноклем.

В результате публике пытаются впарить собственные фантазии: вот Байден приходит к Путину и предлагает ему Украину на блюдечке, а тот говорит – мол, не нужны ваши подачки. Все как в старом анекдоте:

Холостяк включает утюг, а он не работает. Решил сходить к соседке за утюгом (тоже незамужняя). Звонит в дверь, а сам думает:

«Сейчас она откроет дверь, я попрошу у нее утюг, она скажет: ну что вы стоите в пороге,проходите попьем кофе, где кофе, там и коньяк, после коньяку затащит меня в постель, пересплю с ней, она забеременеет, родится ребенок, придется на ней жениться, пойдут пеленки, распашонки, начнутся скандалы... »

Соседка открывает дверь, а холостяк ей:

– Да пошла ты на ... со своим утюгом!!!

Так и тут: сами вообразили, что США отдадут Украину России, и сами же гордо отказались. Но не от Украины.

«Для России вопрос о будущем Украины не стоит – то есть у нас нет никаких других вариантов, кроме как восстановить единство русского мира. Не вернуть ее себе – а именно воссоединить разделенное. И речь не о Донбассе и не о Малороссии – а об Украине в целом, Украине как таковой (включая даже ее галицийскую, западенскую часть)».

«Отказаться от отношения к независимой Украине как к национальной трагедии, вывиху русской истории, Россия может только ценой измены всему, что составляет основу русской цивилизации – своей истории, вере, национальному характеру и народному единству. Отказаться от Украины – перестать быть Россией».

И, увы, это нельзя списать на бредни одного автора. Подобными тезисами переполнены российские телеканалы и прочие средства массовой пропаганды. Да и хозяин Кремля высказывается в том же духе.

Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши – после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии – и сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны… Ну, семнадцать миллионов русских на Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни русские.

Владимир Путин

А, если сопоставить это с многократными заявлениями президента РФ, что «русские и украинцы – это один народ», то выходит, что он просто считает эту территорию своей, по сути, отказывая ей в праве на суверенитет.

Но это высокомерное имперское поведение лишь отталкивает Украину еще больше и дальше. И, если альтернатива выглядит так, как в вышеприведенной цитате, то, скорее Россия перестанет быть Россией, чем вернет себе Украину.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем российская пропаганда напоминает Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке».
 
Новости дня
Новости разные
 
Это очень мило. Посмотрите, как домашний соболенок катается на роботе-пылесосе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by