Сезонное меню: какие продукты есть весной, чтобы не болеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Весна – это время, когда организм требует разноцветных и легких блюд. Но чтобы дождаться урожайного разнообразия, следует запастись терпением. Какие овощи и фрукты помогут скрасить ожидание, поддержат ваш иммунитет и оздоровят организм в целом – читайте в справке Sputnik.

Для салата

Для поддержания красоты и здоровья ногтей, волос и костей нужно есть овощи, наполненные важными витаминами С и А, а также фолиевой кислотой, калием и железом. Для этого подойдут листовые овощи – шпинат, разные виды капусты и рукола.

На гарнир

И если осенью в качестве гарнира идеально подойдет тыква, а зимой – бобовые, то весной предлагаем присмотреться к корнеплодам и другим привычным овощам. Для гарнира подойдут: морковь, батат, брокколи и даже горошек. С ними вы восполните дефицит витаминов группы В, добавите немного А и С, а также необходимую клетчатку, антиоксиданты и другие незаменимые "полезности".

Для десерта

Яблоки, цитрусы и сладкие бананы – стандартный набор правильного сладкоежки. И неудивительно, ведь каждый из этих фруктов считается доступным и полезным (тут вам клетчатка, витамин С и калий). Можете присмотреться и к замороженным ягодам в супермаркете, но не забудьте изучить состав и производителя.

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