|
Сезонное меню: какие продукты есть весной, чтобы не болеть
29.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Весна – это время, когда организм требует разноцветных и легких блюд. Но чтобы дождаться урожайного разнообразия, следует запастись терпением. Какие овощи и фрукты помогут скрасить ожидание, поддержат ваш иммунитет и оздоровят организм в целом – читайте в справке Sputnik.
Для салата
Для поддержания красоты и здоровья ногтей, волос и костей нужно есть овощи, наполненные важными витаминами С и А, а также фолиевой кислотой, калием и железом. Для этого подойдут листовые овощи – шпинат, разные виды капусты и рукола.
На гарнир
И если осенью в качестве гарнира идеально подойдет тыква, а зимой – бобовые, то весной предлагаем присмотреться к корнеплодам и другим привычным овощам. Для гарнира подойдут: морковь, батат, брокколи и даже горошек. С ними вы восполните дефицит витаминов группы В, добавите немного А и С, а также необходимую клетчатку, антиоксиданты и другие незаменимые "полезности".
Для десерта
Яблоки, цитрусы и сладкие бананы – стандартный набор правильного сладкоежки. И неудивительно, ведь каждый из этих фруктов считается доступным и полезным (тут вам клетчатка, витамин С и калий). Можете присмотреться и к замороженным ягодам в супермаркете, но не забудьте изучить состав и производителя.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные "фавориты" сезонного меню – овощи и фрукты. А какие из них подойдут для салата, гарнира и даже десерта – читайте в справке Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)