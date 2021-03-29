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Опубликован список изменений нового патча для Cyberpunk 2077
Источник материала: Onliner
Владельцев Cyberpunk 2077 ждет выход нового патча для игры, который доведет ее до версии 1.2. Широкий список нововведений и корректировок опубликован на официальном сайте. Помимо исправлений и улучшений заданий, открытого мира, окружения, звука, анимации и интерфейса с патчем будет добавлена поддержка трассировки лучей на видеокартах AMD.
Точной даты выхода патча CD Projekt RED не называет. Он должен был выйти еще в феврале, однако после хакерской атаки на компанию работа была нарушена. Март уже подходит к концу, а срок релиза патча 1.2 обозначен как «скоро».
Из некоторых нововведений. В игре будет значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления. Также оптимизирован код, который отвечает за смену направления транспорта. Это сделано для того, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. Больше нельзя будет избежать падения с большой высоты нажатием кнопки скольжения.
Благодаря изменениям производительности игрового движка и движка прорисовки, оптимизации алгоритма использования памяти, исправлению ряда ошибок снижена вероятность вылетов из игры.
С этими и другими изменениями можно ознакомиться на официальной
горный, кросс-кантри, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, женский, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
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Владельцев Cyberpunk 2077 ждет выход нового патча для игры, который доведет ее до версии 1.2. Широкий список нововведений и корректировок опубликован на официальном сайте....
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