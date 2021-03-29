ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликован список изменений нового патча для Cyberpunk 2077

29.03.2021 13:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Владельцев Cyberpunk 2077 ждет выход нового патча для игры, который доведет ее до версии 1.2. Широкий список нововведений и корректировок опубликован на официальном сайте. Помимо исправлений и улучшений заданий, открытого мира, окружения, звука, анимации и интерфейса с патчем будет добавлена поддержка трассировки лучей на видеокартах AMD.

Точной даты выхода патча CD Projekt RED не называет. Он должен был выйти еще в феврале, однако после хакерской атаки на компанию работа была нарушена. Март уже подходит к концу, а срок релиза патча 1.2 обозначен как «скоро».

Из некоторых нововведений. В игре будет значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления. Также оптимизирован код, который отвечает за смену направления транспорта. Это сделано для того, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. Больше нельзя будет избежать падения с большой высоты нажатием кнопки скольжения.

Благодаря изменениям производительности игрового движка и движка прорисовки, оптимизации алгоритма использования памяти, исправлению ряда ошибок снижена вероятность вылетов из игры.

С этими и другими изменениями можно ознакомиться на официальной странице патча.


Велосипед Forward Apache 27.5 X р.17 2021 (черный)
горный, кросс-кантри, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
924 р.
1 предложение
Велосипед LTD Rocco 950 29 2020 (черный/красный)
9 отзывов
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
1 предложение
Велосипед LTD Stella 750 2020 (графит/фиолетовый)
2 отзыва
горный, женский, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все велосипеды в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцев Cyberpunk 2077 ждет выход нового патча для игры, который доведет ее до версии 1.2. Широкий список нововведений и корректировок опубликован на официальном сайте....
 
Новости дня
Новости разные
 
Шел в красной корпоративной жилетке на заказ — задержали. Судят доставщика еды Menu.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by