Опубликован список изменений нового патча для Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Владельцев Cyberpunk 2077 ждет выход нового патча для игры, который доведет ее до версии 1.2. Широкий список нововведений и корректировок опубликован на официальном сайте. Помимо исправлений и улучшений заданий, открытого мира, окружения, звука, анимации и интерфейса с патчем будет добавлена поддержка трассировки лучей на видеокартах AMD.

Точной даты выхода патча CD Projekt RED не называет. Он должен был выйти еще в феврале, однако после хакерской атаки на компанию работа была нарушена. Март уже подходит к концу, а срок релиза патча 1.2 обозначен как «скоро».

Из некоторых нововведений. В игре будет значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления. Также оптимизирован код, который отвечает за смену направления транспорта. Это сделано для того, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. Больше нельзя будет избежать падения с большой высоты нажатием кнопки скольжения.

Благодаря изменениям производительности игрового движка и движка прорисовки, оптимизации алгоритма использования памяти, исправлению ряда ошибок снижена вероятность вылетов из игры.

С этими и другими изменениями можно ознакомиться на официальной странице патча.