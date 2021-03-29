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Шел в красной корпоративной жилетке на заказ — задержали. Судят доставщика еды Menu.by

29.03.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска за якобы участие в митинге судят пешего курьера Menu.by Александра. Его задержали в субботу, 27 марта, в районе станции метро «Пушкинская». Парень говорит, что шел доставлять заказ из McDonald's, но на остановке его забрал ОМОН. Александра судят по ст. 24.23 КоАП.

Адвокат просит приобщить к материалам дела график работы Александра и данные о заказах в день задержания. Судья Ерохина рассмотрит ходатайство в ходе заседания.

Согласно протоколу 27 марта в 14 часов парень был на Притыцкого, где принял участие в митинге, не согласованном Мингорисполкомом.

— Я принял заказ, после пошел в сторону McDonald's забрать его, потом спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон — я показал, вследствие чего я был задержан, — говорит Александр в суде.

Его рабочий день начинался в тот день с 10 утра до 8 вечера.

— У меня все оборудование с собой — я пеший курьер. Заказы приходят из разных сетей через приложение — я забираю и доставляю, — поясняет он судье.

Когда он был на ул. Сухой, ему прилетел заказ из McDonald's на Пушкинской — доставить должен был в квартиру в районе одной из диспетчерских станций.

— Во время задержания продукты были со мной, — говорит парень.

По данным протокола обыска, при Александре была квадратная сумка, борсетка, терминал, телефон, деньги, студенческий билет, проездной и другие вещи.

— Среди этого имущества нет еды, протокол личного обыска вами был подписан, — утверждает судья.

Александр говорит, что заказанная еда была при нем.

— Я никогда не участвовал и даже не знал, что будет митинг, — уверяет парень.

По данным рапорта милиционеров, в месте задержания Александра была группа людей с бело-красно-белыми флагами — они участвовали в несанкционированном митинге и выкрикивали лозунги. Также там указано, что он отправил сообщение в группу «ВКонтакте», что на Пушкинской находится ОМОН. Там, говорит курьер, состоят иногородние, которые периодически отвозят своих земляков домой.

Но по данным канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой, в субботу «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», — говорилось в канале.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Фрунзенского района Минска за якобы участие в митинге судят пешего курьера Menu.by Александра. Его задержали в субботу, 27 марта, в районе станции метро...
 
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