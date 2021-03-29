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Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)

29.03.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Минске. Водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, по факту ДТП проводится проверка.

Инцидент произошел в местном проезде дома №152 по Долгиновскому тракту.

— По предварительной информации, сегодня около 7:34 водитель (1993 года рождения) автомобиля Renault при движении задним ходом совершил наезд на женщину 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

Момент наезда на пешехода попал на видео. Водитель высадил пассажира, после чего стал сдавать назад, не заметив пешехода, пересекающего дорогу.

Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)

В Гомеле ДТП при движении задним ходом случилось вчера, 28 марта, около 16:55. Как сообщили в областной ГАИ, 41-летняя женщина с водительским стажем вождения менее полугода управляла автомобилем Ford Focus и двигалась по улице Танковой со стороны улицы Текстильной в направлении улицы Нижнебрилевской.

— В районе дома №29, не убедившись в безопасности маневра, она начала движение задним ходом и совершила наезд на бетонную опору путепровода, а затем вышла осмотреть свое транспортное средство, после чего обратно села в автомобиль, чтобы отъехать вперед. Однако водитель перепутала передачи и, нажав на педаль газа, совершила повторный наезд задним ходом на бетонную опору, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водителя зажало между водительской дверью и корпусом автомобиля, с травмами она была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.

Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)
Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)
Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Минске. Водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на...
 
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