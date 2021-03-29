Два ДТП при движении задним ходом: в Минске водитель сбил пешехода, в Гомеле — врезался в столб (видео)

Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Минске. Водитель, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, по факту ДТП проводится проверка.

Инцидент произошел в местном проезде дома №152 по Долгиновскому тракту.

— По предварительной информации, сегодня около 7:34 водитель (1993 года рождения) автомобиля Renault при движении задним ходом совершил наезд на женщину 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть, — сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

Момент наезда на пешехода попал на видео. Водитель высадил пассажира, после чего стал сдавать назад, не заметив пешехода, пересекающего дорогу.





В Гомеле ДТП при движении задним ходом случилось вчера, 28 марта, около 16:55. Как сообщили в областной ГАИ, 41-летняя женщина с водительским стажем вождения менее полугода управляла автомобилем Ford Focus и двигалась по улице Танковой со стороны улицы Текстильной в направлении улицы Нижнебрилевской.

— В районе дома №29, не убедившись в безопасности маневра, она начала движение задним ходом и совершила наезд на бетонную опору путепровода, а затем вышла осмотреть свое транспортное средство, после чего обратно села в автомобиль, чтобы отъехать вперед. Однако водитель перепутала передачи и, нажав на педаль газа, совершила повторный наезд задним ходом на бетонную опору, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водителя зажало между водительской дверью и корпусом автомобиля, с травмами она была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.













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