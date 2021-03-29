Шведское издание рассказало, что Запад сможет противопоставить России в случае атаки

Источник материала: Tut.by

Сегодня — самый опасный момент, предостерегают шведские военные аналитики, уже много лет ждущие российской атаки. У России сохраняется преимущество перед силами НАТО на территории Европы, а многие европейские армии пока еще в плохом состоянии. Эксперты выясняют, что грозит европейцам в случае войны. Об этом пишет шведское издание Aftonbladet, перевод публикует ИноСМИ.



Фото: wikipedia.org

У России сохраняется преимущество на суше в районе Балтийского моря. Но в некоторых отношениях западные страны впереди — да и преимущества России, похоже, уменьшаются с каждым годом.

В 2016 году много внимания привлек доклад военно-промышленного аналитического центра RAND.

В ходе смоделированной войны в Прибалтике Россия разгромила страны Балтии за несколько дней, а небольшие силы Запада, которые были на тот момент доступны, ничего не смогли с этим сделать. Учитывая такой исход, неожиданным стал новый сценарий войны, о котором в последнем докладе рассказывает Институт оборонных исследований (FOI). Эта симуляция показывает, что соотношение сил России и НАТО будет относительно равным.

«Если рассматривать лишь операцию в Прибалтике, то да, у россиян по-прежнему поначалу будет большое преимущество, в первую очередь на суше. Если они успеют его использовать достаточно быстро, как это предполагалось в модели RAND, то исход, конечно, будет такой, как они предсказали, — говорит Кристер Паллин (Krister Pallin), один из авторов исследования. — Но в то же время для НАТО ситуация улучшилась. Если разумно подойти к укреплению сил, заранее заготовить определенные боеприпасы и отрабатывать операции подкрепления, шансы альянса будут значительно выше».

Боеготовность выше

В общем и целом военные ресурсы НАТО радикально превосходят российские. Одни только США тратят на оборону в семь раз больше, чем россияне, а все остальные страны НАТО (без США) — в три раза больше.

Но если изолировать Восточную Европу, у России возникнет преимущество. Особенно в том, что касается боеготовности.

По подсчетам Института оборонных исследований, Россия сможет за неделю собрать и отправить в Северную Европу от 51 до 68 механизированных батальонов, а НАТО — лишь в общей сложности от 29 до 43.

Есть у России и другие преимущества:

более крупные наземные подразделения с тяжелым вооружением и лучшими обороной и огневой мощью;

больше артиллерии, наземных систем ПВО и возможностей вести радиоэлектронную борьбу;

россияне ближе к границам своей страны, так что им проще получить подкрепление.

По оценкам, по сравнению с Россией у западного военного альянса меньше соединений, подготовленных и экипированных для высокоинтенсивного конфликта. Также их работа хуже скоординирована, ведь они находятся в разных странах и подчиняются разному командованию.

Но у НАТО есть и козыри. У альянса — преимущество на море и в первую очередь в воздухе.

В отличие от наземных сил, которые удастся ввести в бой далеко не сразу, самолеты очень быстро могут отправиться в бой из нескольких стран одновременно.

По некоторым оценкам, до 80% общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. Институт оборонных исследований осторожно отмечает, что штурмовая авиация НАТО «за несколько дней могла бы уничтожить большую часть российской армии к западу от Уральских гор».

Главное — скорость

Но у России немало наземных систем ПВО, которые придется подавить, прежде чем преимущество НАТО в воздухе можно будет использовать сполна. Вопрос в том, смогут ли изолированные и зачастую слишком легкие войска НАТО в Прибалтике выдерживать натиск достаточно долго, чтобы ВВС смогли нанести решающий удар.

«Западные ВВС — это ключ к победе. Их нужно задействовать очень быстро, — говорит Кристер Паллин. — Если все пройдет удачно, можно будет остановить российскую атаку, и тогда оборона Прибалтики выстоит. НАТО, может, и не победит на суше, но достаточно будет помешать быстрому продвижению россиян».

Главное здесь — это время. России нужно определить исход войны очень быстро, захватить целевые объекты и поставить западные страны перед свершившимся фактом, прежде чем НАТО успеет мобилизовать основные силы.

«У России будет инициатива, она сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить быстро — возможно, настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют начать принимать меры против российских наземных сил», — объясняет Кристер Паллин.

Нельзя переоценивать

В общем и целом военная угроза со стороны России, конечно, серьезна, но переоценивать ее тоже нельзя.

«Самая большая проблема в том, что Россия находится очень близко к некоторым членам альянса, боеготовность ее вооруженных сил высока, а сама она склонна к агрессии и недобросовестному поведению. Но ее потенциал в том, что касается наращивания сил и ведения долгосрочной войны, представляется ограниченным», — пишет Институт оборонных исследований.

На самом деле, возможно, самый опасный момент — сейчас и в ближайшие два-три года. Затем начнет проявляться эффект от запланированного Западом перевооружения, а рост потенциала России выровняется.

«Но, конечно, НАТО по-прежнему очень зависит от США. Крупные европейские государства, такие как Польша, Великобритания и Германия, располагают довольно большими вооруженными силами, но они в плохом состоянии. Многие нынешние планы реализуются только через десять лет. А то, что должно быть завершено к 2033 году, возможно, тогда уже не будет иметь никакого значения», — говорит Кристер Паллин.

Швеция может сыграть ключевую роль

Шведские и финские войска не влияют на ход смоделированных военных действий, поскольку Швецию и Финляндию сочли нейтральными. Но в действительности поведение этих стран может стать ключевым фактором, в особенности в начале конфликта, пишут исследователи.

Как минимум для НАТО важно иметь возможность размещать самолеты в Швеции. По подсчетам, российские самолеты смогут выполнять по две-три боевые задачи в сутки, тогда как западные самолеты из-за большого расстояния до зоны конфликта буду способны лишь на один вылет в сутки. Поэтому преимущество Запада в воздухе не удастся полноценно реализовать.